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PLG國王洋將到位待磨合 湯瑪士期待對決班奈特

2022/2/22 18:32（2/22 19:31 更新）
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PLG新北國王隊22日在新莊體育館舉行贊助商宣傳活動，球星湯瑪士（Thomas Welsh）（左）、楊敬敏（左2）、李愷諺（右起）、簡祐哲、戴維斯，與球隊總經理毛加恩（左3起）、執行長陳信生以及台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）同台出席並合影。中央社記者王騰毅攝　111年2月22日
PLG新北國王隊22日在新莊體育館舉行贊助商宣傳活動，球星湯瑪士（Thomas Welsh）（左）、楊敬敏（左2）、李愷諺（右起）、簡祐哲、戴維斯，與球隊總經理毛加恩（左3起）、執行長陳信生以及台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）同台出席並合影。中央社記者王騰毅攝　111年2月22日
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（中央社記者黃巧雯新北22日電）P. LEAGUE+新北國王在洋將里金斯加入後，3洋將到齊，目前團隊還在磨合，而洋將湯瑪士在聽聞前美國職籃NBA選秀狀元班奈特加入高雄鋼鐵人後，今天也相當興奮，期待對決。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新北國王開季第一個月以單洋將作戰，由湯瑪士（Thomas Welsh）應戰，隨著「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）復出，加上第2名洋將麥卡洛（Chris McCullough）入隊，第3名洋將里金斯（DeAndre Liggins）也在20日迎來首秀，國王陣容更趨完整，目前戰績7勝5敗，暫居第2，僅次於龍頭福爾摩沙台新夢想家。

里金斯初登場繳出17分、7籃板、5助攻、3抄截，國王「阿美族戰士」楊敬敏今天出席車商贊助儀式時認為，里金斯首秀表現中規中矩，可能還在適應球隊與台灣打球文化，待透過訓練調整，相信里金斯將能充分發揮能力。

儘管3洋將都到位，不過楊敬敏坦言，球隊目前遇到一些問題，還須重新適應，但他認為是好事，「至少不是要在季後賽或關鍵比賽才發生」。

湯瑪士則正面看待其他2名洋將加入，他形容「就像是刀子彼此在磨彼此，可以越磨越利」。

另外，高雄鋼鐵人日前網羅前NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）助陣，引發話題，湯瑪士坦言，很興奮能在場上與班奈特對抗，同時也好奇班奈特的到來，如何幫助鋼鐵人打出不一樣的球風。（編輯：張芷瑄）1110222

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊22日在新莊體育館舉行贊助商宣傳活動，國王球星楊敬敏（後左起）、李愷諺、簡祐哲及戴維斯（前）也現身拍攝形象照。中央社記者王騰毅攝 111年2月22日
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 新北國王隊22日在新莊體育館舉行贊助商宣傳活動，國王球星楊敬敏（後左起）、李愷諺、簡祐哲及戴維斯（前）也現身拍攝形象照。中央社記者王騰毅攝 111年2月22日
P. LEAGUE+ 新北國王隊22日在新莊體育館舉行贊助商宣傳活動，洋將湯瑪士（Thomas Welsh）（圖）出席受訪，聽聞高雄鋼鐵人網羅前NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）助陣，他表示很興奮，期待能在場上與班奈特對抗。中央社記者王騰毅攝 111年2月22日
P. LEAGUE+ 新北國王隊22日在新莊體育館舉行贊助商宣傳活動，洋將湯瑪士（Thomas Welsh）（圖）出席受訪，聽聞高雄鋼鐵人網羅前NBA選秀狀元班奈特（Anthony Bennett）助陣，他表示很興奮，期待能在場上與班奈特對抗。中央社記者王騰毅攝 111年2月22日
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