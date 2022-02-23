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吳念庭1安2保送3得分 西武熱身賽勝軟銀

2022/2/23 16:26
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）日職西武獅隊野手吳念庭今天在熱身賽先發有表現，敲1安、選到2保送，展現選球能力、帶動球隊攻勢，跑回3得分，西武獅隊打線串聯搶分，終場以8比0擊敗軟銀鷹隊。

埼玉西武獅隊今天春訓熱身賽與福岡軟銀鷹隊交手，西武獅隊台灣野手吳念庭先發打第3棒、守二壘，1局選到四壞保送，山川穗高也選到保送上壘，中村剛也敲出二壘打，幫助球隊先馳得點。

吳念庭3局敲出中外野方向飛球出局，5局岸潤一郎率先敲出安打，吳念庭再選到保送，牧野翔矢、柘植世那接連安打，西武獅隊單局再添2分，取得3比0領先。

吳念庭7局敲出左外野方向飛球出局，西武獅隊8局有攻勢，靠著保送、戶川大輔二壘打先拿1分，再靠著保送、安打、盜壘，再拿2分、拉開領先差距。

吳念庭9局敲出左外野方向安打，西武獅隊單局3安、1保送，再拿下2分，順利拿下春訓對外熱身賽首勝；吳念庭昨天比賽替補上場選到1次保送，今天先發出賽單場3打數敲出1支安打，選到2次保送、3得分。（編輯：張芷瑄）1110223

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