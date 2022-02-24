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李梓嘉獲台灣品牌贊助 成戴資穎同門師弟

2022/2/24 14:20
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（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣羽球品牌勝利體育今天宣布，歡迎馬來西亞羽球一哥李梓嘉的回歸，意味已簽下這名羽壇重量級好手，而隨著李梓嘉的加入，他也成為世界球后戴資穎的同門師弟。

世界排名第7的李梓嘉是去年全英羽球公開賽的男單冠軍，今年他拒絕馬來西亞羽協提出的100萬令吉（約新台幣668萬元）的年薪，執意退出國家隊要成為自由人，大馬羽協甚至一度祭出要將他禁賽2年。

當時就有媒體報導，李梓嘉要退出國家隊的主因，就是有家台灣羽球品牌提出願每年提供40萬美元（約新台幣1122萬元）贊助，前提是他得以自由人的身分參賽。

事實上勝利體育（VICTOR）是台灣老字號的羽球品牌公司，旗下曾不乏大咖球星，不過最著名的還是世界球后戴資穎，且勝利體育很早就看出戴資穎巨大的潛力，自她還在國小時就長期贊助球拍、球鞋，至今仍是她頭號贊助商之一。

勝利體育今天在官方聲明中表示，VICTOR很自豪地宣布與馬來西亞王牌的第2次旅程。

李梓嘉也透過聲明表示，真正讓他印象深刻的是，VICTOR的專業和敬業精神，「另外，他們的信任和陪伴讓我有家的感覺。」他並強調，迫不及待想在未來的歲月裡一起創造更多回憶。（編輯：張雅淨）1110224

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