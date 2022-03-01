中職、桃猿安排法治教育 盼營造清新職棒環境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒與樂天桃猿隊1日安排法治教育課程，盼球員建立正確法治觀念，期許球員恪遵法律，在場上放心地認真表現，共同營造清新的職棒環境。（樂天桃猿提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中職樂天桃猿隊今天沒有安排實戰，球團與中職安排法治教育課程，盼球員建立正確法治觀念，期許球員恪遵法律，在場上放心地認真表現，共同營造清新的職棒環境。

中華職棒與樂天桃猿隊今天安排法治教育課程，邀請桃園地檢署主任檢察官劉文瀚為球員上課，劉文瀚以生活法律實例講述搭配趣味問答方式替球員上課，灌輸球員們法治觀念。

桃猿隊領隊浦韋青在課程前表示，現在經濟以及職棒環境越來越提升，不過犯罪、毒品以及博奕也進化成各種形式，一定要特別注意，「球團對於相關的法治教育課程會一直苦口婆心安排以及呼籲，法治教育的觀念必須建立，感謝聯盟與桃園地檢署的傾力配合，大家要珍惜在場上的每一刻，作好榜樣。」

劉文瀚提到，職棒球員就是公眾人物或是類公眾人物，不論在國外或國內都知道要謹言慎行，「隨時注意自己的言行，遠離酒色賭等影響社會秩序的行為，球迷都期待大家拿出認真打球的態度。」

課程中也明確教育球員，台灣的環境發展越來越健全，面對越來越多來歷不明的線上博奕程式，提醒大家這一類型或是覺得有問題的場合及電玩絕對不要去碰。

桃園地檢署以及調查站多年來已與聯盟、桃猿球團建立完整的聯繫網絡，今天與會的聯盟副秘書長王惠民更是呼籲全體隊職員務必謹守本分，期許球員恪遵法律、遠離酒駕等，職業棒球屬性特殊，是國球靈魂，球團、聯盟與桃園地檢署三方建構的法制保護圈已相當縝密，希望大家能放心認真表現，共同營造清新的職棒環境。（編輯：張雅淨）1110301