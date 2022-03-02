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MLB勞資談判未果賽季縮水 例行戰前2系列賽取消

2022/3/2 08:51（3/2 08:59 更新）
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照片為道奇隊球場。（中央社檔案照片）
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（中央社邁阿密1日綜合外電報導）MLB主席曼佛瑞德表示，由於聯盟和球員工會未能在今天達成協議，本季例行賽的前兩個系列賽已先被取消，賽季將因此縮水。

美國職棒大聯盟MLB的2022年球季，原訂在3月31日的開幕日揭開序幕。

曼佛瑞德（Rob Manfred）在記者會中說：「例行賽的前兩個系列賽無法如期舉行，而那些比賽將被取消。」

包括能成為自由球員的年限、增加打季後賽的球隊、奢侈稅、最低薪資等問題，都是目前MLB勞、資雙方爭執不下的關鍵議題，這讓聯盟自去年12月開始進行封館。

勞資雙方這兩天都在佛羅里達州的朱比特（Jupiter）進行超過16個小時的協商，試圖避免1994年的球員大罷工以來，再度有比賽因勞資談判破裂而被迫取消。

MLB先前曾表示，若協商沒有在昨天達成共識，就會取消比賽，但聯盟表示，因為談判有足夠的進展，因此將時限延到今天。

但在期限截止時，球員工會仍拒絕接受資方開出的最新條件。

曼佛瑞德表示，這些遭取消的比賽，不會擇期再打，因此球員不會獲得薪水。

曼佛瑞德說：「我們已準備好繼續協商。」

「我們知道美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）的代表已經返回紐約，這意味著至少到3日前，不會有任何協議達成。在這樣的情況下，春訓最快要到3月8日才能展開，距原訂的開幕日僅剩23天。」

球員工會的代表將在今天晚上對媒體發表談話。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110302

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