中職官辦熱身賽開放觀眾進場 7日起售票

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中華職棒各隊目前正在進行自辦熱身賽，官辦熱身賽即將於19日登場。（圖取自facebook.com/heartbaseball）

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中華職棒各隊目前正在進行自辦熱身賽，官辦熱身賽即將於19日登場，共計20場賽事，將開放100%觀眾進場，並採取實聯制售票，預售票將於3月7日中午11時起全面開賣。

中職去年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，僅開放50%觀眾進場；不過今年隨國內疫情漸漸好轉，確定可以開放100%觀眾。中職今天發布新聞稿表示，官辦熱身賽維持進場防疫措施，聯盟也將落實環境清消。

中職也呼籲要進場的觀眾遵守相關防疫措施，配合量體溫、手部消毒、勤洗手，開放於固定座位上飲食，可暫時脫下口罩並儘速食用完畢，用餐後應立即戴上口罩，嚴禁邊走邊吃。凡居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的民眾不能入場。

官辦熱身賽分別安排在斗六、嘉義市、台南及澄清湖棒球場進行，採單一票價販售，平日全票為新台幣150元、假日全票200元，利用全家FamiPort購買預售票有8折優惠。3月7日中午11時起將於FamiTicket全網購票網與全家便利商店FamiPort開放預購，且於FamiTicket網站購票可使用動滋券。

官辦熱身賽提供場場直播服務，可透過ELEVEN SPORTS收看比賽；另外，熱身賽首戰等6場次賽事於CPBL中華職棒官方臉書粉絲團、官方YouTube線上直播。（編輯：張芷瑄）1110304