中職賽程公布睽違14年重返台東 新竹首戰7/22

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新竹市立棒球場重建工程進度達98%，棒球場主體結構已完成，預計職棒下半季、7月底就可開打首戰。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月1日

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒今天公布職棒33年賽程，一軍例行賽4月2日在台中洲際棒球場開打，今年總計11座球場安排賽事，5月24、25日將睽違14年再於台東比賽，整建完工的新竹棒球場首戰為7月22日。

中華職棒33年例行賽賽程今天公布，一軍總計安排300場比賽、每隊出賽120場，包括60場主場賽事，球隊間相互對戰各30場。

中職官辦熱身賽3月19日開打，一軍開幕戰4月2日在台中洲際棒球場舉行，由去年冠軍中信兄弟迎戰統一獅隊，隔日兩地開打，兄弟繼續在主場洲際迎戰富邦悍將，這也是丘昌榮領軍悍將後，首度率隊與前東家交手。

4月3日另外一地比賽獅隊在主場台南棒球場與味全龍隊交手，富邦悍將主場開幕戰為4月4日在新莊棒球場與中信兄弟交手，樂天桃猿隊主場開幕戰於4月5日在桃園棒球場迎戰中信兄弟，味全龍隊主場開幕戰為4月15日在天母迎戰桃猿隊。

今年一軍例行賽事總計安排在11座球場，台東棒球場上一次舉辦中職一軍例行賽為2008年3月30日，今年睽違14年重回台東舉行職棒賽事，將於5月24、25日以中信兄弟為主隊、迎戰樂天桃猿隊。

全新整建完工的新竹棒球場將於下半季亮相，味全龍隊下半季主場開幕戰，將於7月22日在新竹棒球場與富邦悍將隊打3連戰。（編輯：張芷瑄）1110301