睽違14年中職5月台東開打 重振棒球原鄉名聲

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台東縣政府爭取中央經費整建台東棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施，成功爭取中華職棒重回台東舉辦賽事，排定將於5月24、25日，由中信兄弟在台東棒球村第一棒球場安排主場例行賽事，對戰樂天桃猿。（台東縣政府提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月1日

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（中央社記者李先鳳台東縣1日電）睽違14年，中職中信兄弟排定5月24、25日兩天，在台東棒球村第一棒球場對戰樂天桃猿。除落實「重振台東棒球原鄉」政策，縣長饒慶鈴期盼鄉親屆時現場為台東子弟加油打氣。

台東縣長饒慶鈴開心表示，這是繼2008年後，職棒賽事重回台東，邀請熱愛棒球的鄉親朋友屆時一起到現場為球員加油打氣，台東縣府也會持續爭取有更多職棒賽事在台東舉辦。

這次成功爭取中職賽事，使台東球員在鄉親面前展現球技，更能帶動棒球運動觀光產業，未來縣府團隊會繼續努力爭取中職及各項棒球事事在台東舉行，落實「重振台東棒球原鄉」重要政策。

台東縣政府今天發布新聞資料表示，爭取中央經費新台幣1.12億元整建台東棒球村，提升安全性與相關軟硬體設施，並於2021年完工後陸續辦理各級棒球全國賽。

目前中華職棒5支球隊有不少球員與教練是台東子弟，為爭取職業賽事重回台東舉辦，讓縣民能看到精湛球技，也讓球團看到台東鄉親的熱情。包括去年12月14日邀請中華職棒楊清瓏秘書長帶隊至棒球村第一棒球場進行場勘。

更於今年1月由教育處林政宏帶隊主動向中華職棒聯盟與兄弟球團研商2022年在台東排定賽事可能性。縣府團隊歷經多次討論及努力，終於爭取職棒賽事重返台東。

教育處體健科指出，近年台東已成為不少全國性賽事的舉辦地，包括去年舉辦甲組成棒春季聯賽、爆米花棒球賽、國中硬式聯賽全國賽及大專盃公開一級等賽事，及今年國小硬式聯賽全國賽、謝國城盃（LLB）少棒與青少棒選拔賽。（編輯：黃世雅）1110301