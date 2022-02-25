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台鋼3/2簽中職加盟意向書有望成第6隊 主場選定澄清湖棒球場[影]

2022/2/25 14:57（2/25 16:11 更新）
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中華職棒會長蔡其昌（圖）表示，關於第6隊已經有初步結論，台鋼確定將在3月2日下午到聯盟遞交加盟意向書。中央社記者張新偉攝 111年2月25日
中華職棒會長蔡其昌（圖）表示，關於第6隊已經有初步結論，台鋼確定將在3月2日下午到聯盟遞交加盟意向書。中央社記者張新偉攝 111年2月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中職會長蔡其昌今天表示，台鋼集團已確定有意願成為第6隊，將在3月2日下午到聯盟簽訂加盟意向書，5球團也表達歡迎；且台鋼也承諾了高雄市長陳其邁，會將主場落腳高雄。

中華職棒會長蔡其昌在2月10日的新春團拜上表示，關於第6隊有2個企業表達在評估當中，包括中華電信及台鋼，大概2月底就會有決定，第6隊將會是哪個企業。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，這段時間跟2間企業都有聯繫，中華電信董事長謝繼茂向聯盟表達，要「經營」棒球跟「支持」棒球是2件事情，他們不認為自己有能力去管理一支棒球隊，如果要立刻投遞意向書是有困難的，所以今年不會籌組棒球隊。

影片來源：攝影看世界

不過蔡其昌指出，台鋼會長謝裕民表達很有意願成為中職第6隊，預計將在3月2日來聯盟簽訂加盟意向書。其他時程規劃方面，台鋼於4月會將經營計畫書送到聯盟，5月召開常務理事會審核，「如果一切順利，接下來7月可以季中選秀，就可以照規劃一步一步來做。」

至於其他5支球團對台鋼加盟的態度，蔡其昌指出，雖然沒辦法先代表球團發言，不過私下有和5球團溝通過，「他們針對第6隊的看法，基本上得到的答案都是正向的，都很希望今年有第6隊企業加盟，我會覺得比較樂觀，5球團都表示歡迎。」

另外，蔡其昌表示，上週高雄市長陳其邁邀請了他跟謝裕民到市府討論主場事項，陳其邁希望第6隊一定要落腳高雄，「謝會長當場也允諾陳市長，台鋼集團本來就是南部企業，一定會把主場選在澄清湖棒球場。」

蔡其昌說：「謝謝喜歡棒球的陳市長，用具體行動支持，對聯盟而言像高雄、屏東，南部沒有主場球隊，在球迷經營上也不完整，我們樂見台鋼集團選擇高雄澄清湖為主場，來經營高屏球迷，讓高雄球迷有歸屬感。」

蔡其昌上任時就承諾要催生中職第6隊，如今他表示，說話算話是最重要的，不過目前還不能鬆一口氣，因為這是責任的開始，接下來的過程也很重要，「希望6隊實力接近，不能有落差，這樣對職棒整體才有幫助。」（編輯：張芷瑄）1110225

中華職棒會長蔡其昌（中）表示，關於第6隊已經有初步結論，台鋼確定將在3月2日下午到聯盟遞交加盟意向書。圖為1月台灣鋼鐵集團到中華職棒大聯盟正式拜訪。（中華職棒提供）
中華職棒會長蔡其昌（中）表示，關於第6隊已經有初步結論，台鋼確定將在3月2日下午到聯盟遞交加盟意向書。圖為1月台灣鋼鐵集團到中華職棒大聯盟正式拜訪。（中華職棒提供）
高雄市長陳其邁表示，歡迎中華職棒第6隊落腳高雄。圖為澄清湖球場。（中央社檔案照片）
高雄市長陳其邁表示，歡迎中華職棒第6隊落腳高雄。圖為澄清湖球場。（中央社檔案照片）
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