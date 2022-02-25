台鋼將加盟中職主場選澄清湖 陳其邁：等很久了

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）中職會長蔡其昌今天表示台鋼集團有意成為中職第6隊，承諾把主場選在高雄澄清湖棒球場。陳其邁說，高雄球迷等這一刻很久了，會努力給球迷最好的球場、最好看的比賽。

中職會長蔡其昌今天表示，台鋼集團已確定有意願成為第6隊，將在3月2日下午到聯盟簽訂加盟意向書，5球團也表達歡迎；且台鋼也承諾了高雄市長陳其邁，會把主場選在高雄澄清湖棒球場。

陳其邁今天傍晚在臉書發文表示，聽到這個消息很興奮，「高雄的球迷等待這一刻很久了」。他說，自己承諾過爭取高雄在地的職棒球隊，上任後一直鴨子划水，逐一與有意願投資的單位接觸洽談，上週也邀請了中職會長蔡其昌和台鋼集團會長謝裕民到市府討論合作事項。

陳其邁並表示，除了積極發展運動產業，未來高雄捷運黃線也會經過澄清湖球場，在今年底就會動工。現在職棒、職籃，兩個職業隊都到位，高雄樂於成為熱愛及友善運動的城市，澄清湖棒球場成為職棒主場指日可待，市府也會努力給球迷最好的職棒球場、最好看的比賽。

運發局長侯尊堯也透過新聞稿表示，雖然今年味全龍可能回到整修好的新竹球場，與天母球場採北部雙主場模式，導致今年澄清湖棒球場的例行賽數量恐少於去年的28場，但自從中職賽事重返澄清湖棒球場，進場看球人數與民眾對球賽的熱情都有回溫，即使年中一度受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響閉門比賽，全年度入場觀賽人數仍累計逾9萬人，突破2018年6萬餘人、2019年7萬多人紀錄，相信未來必能更加活絡高雄澄清湖棒球場熱度。

高雄市政府說，已為迎接職棒第6隊做足準備，包括調整捷運黃線車站，讓澄清湖棒球場未來交通更便捷；也優化澄清湖棒球場內選手訓練室、牛棚、球員及教練休息室等空間，以及賽事期間安排衛武營、左營高鐵站2線免費接駁專車，降低周邊道路交通壅塞，並搭配行銷宣傳，提升購票進場觀賽人數。（編輯：方沛清）1110225