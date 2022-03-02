台鋼雄鷹備妥10億資金進軍中職 總教練35天內出爐

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）台鋼集團今天到中華職棒簽加盟意向書，確定隊名為台鋼雄鷹隊，除了已準備好新台幣10億元資金，雄鷹隊董事長王炯棻表示，35天內會提交企劃案，到時包括領隊、總教練都會確定。

台鋼雄鷹隊確定隊名、簽署加盟意向書之後，就要繳交經營計畫書，才會經過中職常務理事會審核。目前確定的人事分別為台鋼雄鷹球團董事長王炯棻、副董事長孫正強，王炯棻表示：「簽了意向書以後，35天內會提出企劃案，包含領隊、總教練都到位了，其他都會做更清楚的說明。」

有媒體今天報導，台鋼雄鷹隊想要網羅前富邦悍將總教練、現任顧問洪一中，還有教練團、部分球星名單都已經出爐。對此王炯棻僅回應：「到目前為止媒體上所看到的前輩、教練，都是海選的對象，但現在還沒確定哪一名，我們一定會期待著往專業、對球團有幫助的方向去執行，也會請教聯盟專業看法。」

台鋼集團2日到中華職棒簽加盟意向書，吸引大批媒體到聯盟辦公室採訪，中職會長蔡其昌（持麥克風者）、台鋼集團會長謝裕民（前右）共同受訪，回應提問。中央社記者張新偉攝 111年3月2日

經營職棒球隊相當燒錢，包括加盟金新台幣1.2億元、經營保證金（球隊成立滿5年後退還）3.6億元、地方棒球振興基金1億元，加總5.8億元，還有後續季中選秀、擴編選秀、行銷等成本。

對於加盟條件是否會更動，中職會長蔡其昌表示，目前沒有這樣的規劃，跟台鋼報告相關加盟條件後，他們完全沒有意見，「這也是讓我很感動的地方」。至於之後擴編選秀時，台鋼是否要從味全龍隊中選球員，蔡其昌說：「畢竟第5隊也才剛孵出來，對味全戰力會不會有衝擊，會透過領隊會議討論。」

台鋼集團會長謝裕民則表示，目前已經準備了至少10億元資金經營棒球隊，「集團在最近有這樣的資金進來，有這樣的準備，5年保證金有信心一定把它領回來。」（編輯：張芷瑄）1110302