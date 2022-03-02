台鋼雄鷹將成中職第6隊 簽加盟意向書[影]

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台灣鋼鐵集團會長謝裕民（右）2日率領集團代表赴中華職棒聯盟辦公室，與中職會長蔡其昌（左）一同簽署加盟意向書，2人並握手致意。中央社記者張新偉攝 111年3月2日

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）台鋼集團今天到中華職棒簽加盟意向書，宣布隊名確定為台鋼雄鷹隊，若通過常務理事會審核就會成為第6隊，中職會長蔡其昌表達歡迎，台鋼也對中職及高雄市長陳其邁表達感謝。

蔡其昌2月25日表示今天台鋼要到聯盟簽加盟意向書，跨出成為第6隊的第一步，接下來台鋼要交出經營計畫書，中職會在5月召開常務理事會，若通過審核就會成為第6隊。台鋼已經有台南市台鋼足球隊、T1職籃台鋼獵鷹隊，如今再成立台鋼雄鷹棒球隊，跨足3個領域。

台鋼今天到聯盟簽加盟意向書，中職會長蔡其昌表達熱烈歡迎，他表示，「第6隊是球迷、其他5球團都引頸期盼的，我代表聯盟感謝謝會長（謝裕民），願意關心運動、回饋社會，我想很多棒球選手心中也是無比振奮，有更多工作機會。」

雖然台鋼還沒正式成為中職第6隊，不過蔡其昌指出，不用太擔心，「過去我們關心味全龍隊發展，接下來會用最大力量協助，讓第6隊趕快上軌道，迎頭趕上其他球隊。」

台鋼集團會長謝裕民則表達1個堅持、2個感謝及3個期待，謝裕民表示，台鋼集團是南部在地企業，對於足球隊、職籃隊與職棒第6隊都是基於企業社會責任的堅持；2個感謝分別是中職會長蔡其昌、高雄市長陳其邁，允諾提供澄清湖棒球場作為未來主場。

3個期待部分，台鋼期待遞交企畫書後，常務理事會能通過審查；期待球團的組成和球員選秀可以順利完成，讓台鋼雄鷹隊正式成軍；也期待國內有更多企業可以支持棒球運動，未來有更多球隊加入聯盟。

另外，謝裕民也宣布，針對俄羅斯出兵烏克蘭的侵略行動，台鋼響應政府及中職會長蔡其昌的Taiwan Can Help人道行動，捐助新台幣100萬元。（編輯：張芷瑄）1110302