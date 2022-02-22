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中職各隊進入實戰期 自辦熱身賽備戰新球季

2022/2/22 16:35（2/22 16:46 更新）
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中華職棒各隊於農曆年後陸續開訓，近期也將進入實戰訓練，中信兄弟隊22日公布春訓實戰時程，27、28日上午開始練球，中午過後會安排隊內賽，對外自辦熱身賽預計3月3日開始，總計安排12場比賽。圖為兄弟球員春訓畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月22日
中華職棒各隊於農曆年後陸續開訓，近期也將進入實戰訓練，中信兄弟隊22日公布春訓實戰時程，27、28日上午開始練球，中午過後會安排隊內賽，對外自辦熱身賽預計3月3日開始，總計安排12場比賽。圖為兄弟球員春訓畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職各隊備戰新球季，近期陸續安排實戰，樂天桃猿隊3月2日起安排對外自辦熱身賽14場，中信兄弟3月3日起對外賽安排12場，統一獅隊則從3月8日起安排11場對外賽，官辦熱身賽3月19日開打。

中華職棒各隊於農曆年後陸續開訓，近期也將實戰訓練，樂天桃猿隊預計2月26日起安排2場隊內分組對抗賽；對外自辦熱身賽從3月2日起，首戰將於嘉義縣立棒球場迎戰富邦悍將隊，總計將安排14場比賽。

中信兄弟隊今天也公布春訓實戰時程，2月27、28日早上開始練球，中午過後會安排隊內賽，對外自辦熱身賽預計3月3日開始，首戰將於屏東園區迎戰樂天桃猿隊，總計安排12場比賽。

統一獅隊於3月3日、4日安排隊內紅白賽，隊內賽先發投手也已經排定，3日先發投手為古林睿煬、胡智為，4日先發投手為江辰晏、施子謙。

獅隊3月8日起安排對外自辦熱身賽，首日兵分兩路，分別在台南市立棒球場、嘉義市立棒球場舉行，對手都是富邦悍將隊，總計會安排11場比賽。

中職官辦熱身賽預計3月19日開打，官辦熱身賽首日賽程，統一獅隊在台南棒球場迎戰味全龍隊，中信兄弟在澄清湖棒球場迎戰樂天桃猿隊。（編輯：張芷瑄）1110222

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