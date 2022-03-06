肯亞跑者東馬奪冠 日本夫妻檔跑者改寫金氏紀錄

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（中央社東京6日綜合外電報導）受疫情影響2021年停辦的東京馬拉松今天登場，肯亞男子長跑好手基普柯吉（Eliud Kipchoge）以2小時2分40秒奪冠；日本夫妻檔跑者以加總成績4小時26分30秒改寫金氏世界紀錄。

日本東京體育網報導，時隔兩年再度舉行的東京馬拉松，今天上午在東京都廳前順利起跑，這條終點位於東京車站前的路徑高低起伏很少，是日本境內少數的「高速」路徑，各參賽選手無不希望能跑出好成績。

其中有一對最受矚目的日本男女跑者，他們是2021年12月剛新婚的鈴木健吾與一山麻緒，鈴木最後跑出2小時5分28秒、一山也跑出2小時21分2秒的好成績，雙雙居參賽日本男女跑者之冠。

不僅如此，鈴木跟一山兩人加總成績為4小時26分30秒，打破之前由肯亞夫妻以4小時27分5秒創下的夫妻參加同場馬拉松金氏世界紀錄（Guinness World Records），成為名符其實的「世界最強馬拉松夫妻」。

鈴木與一山賽後也在終點附近開心擁抱，日本網友見此情景紛紛在網路上留言說，「一山跟鈴木的擁抱情景，比起任何的愛情電影都要令人怦然心動」、「兩人歡喜擁抱讓人印象深刻，恭喜你們兩位」等。

日本放送協會（NHK）報導，世界紀錄保持人也是2021年東京奧運馬拉松金牌得主基普柯吉，今天以2小時2分40秒在東京馬拉松奪冠；鈴木健吾拿下男子選手第4名。

基普柯吉今天在過20公里前，以超過自己保持的世界紀錄速度前進，之後在37公里前已進入獨跑狀態，最後以2小時2分40秒奪冠。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，東京馬拉松去年事實上停辦，對選手來說是時隔兩年、對一般民眾來說則是時隔3年再度舉辦。

有別疫情前容許3萬8000人參加，主辦單位今年限制2萬5000人參與，且要求65歲以上重症風險高的長者不要參加，並採取全體跑者必須事前接受病毒篩檢等防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110306