日本馬拉松好手大迫傑宣布重回賽場 放眼巴黎奧運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本男子馬拉松前紀錄保持人大迫傑（左）2021年在東京奧運後引退，7日宣布將以選手身分重回賽場。圖為大迫傑東奧比賽畫面。（共同社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本男子馬拉松前紀錄保持人大迫傑2021年在東京奧運後引退，今天宣布將以選手身分重回賽場。相關人士透露，大迫傑放眼巴黎奧運，接下來將為正式重返賽場持續進行訓練。

日本放送協會（NHK）報導，現年30歲的大迫傑過去以職業長距離跑者身分赴美，在2018年及2020年兩度寫下日本男子馬拉松紀錄，並在去年東奧以第6名成績完賽。

大迫傑將東奧馬拉松賽事定位為自己的「最後一役」，在東奧落幕後引退、投身推廣田徑活動及培育選手等。

不過，大迫傑今天透過自身網頁表示，將以選手身分重回馬拉松界，「現在只是想再一次回到賽場上奔跑；雖然已經跑完了，但還想再開始跑步」。

相關人士透露，大迫傑也放眼2024年巴黎奧運，接下來將為正式重返賽場持續進行訓練。

大迫傑1991年出生於東京都町田市，擅長長跑，是3000公尺及5000公尺項目的日本紀錄保持人，也曾在馬拉松項目締造日本紀錄。

大迫傑在2016年舉行的第100屆日本田徑錦標賽，拿下一萬公尺及5000公尺項目雙料冠軍，並在2017年4月首度挑戰馬拉松。

他的首場馬拉松是2017年的波士頓馬拉松，以2小時10分28秒完賽，名列第3，是繼日本跑者瀨古利彥後，再度有日本跑者站上波士頓馬拉松頒獎台。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大迫傑接下來又在2018年10月的芝加哥馬拉松拿到第3名，並以2小時5分50秒刷新日本跑者設樂悠太同年2月才剛創下的日本紀錄，也是首名跑進2小時6分內的日本人。

2019年的東京馬拉松因為陰雨寒冷，讓大迫傑在29公里左右處被迫生涯首度棄權；但他在2020年東馬捲土重來，打破自己的日本最速紀錄，儘管這項紀錄已在2021年被另一名日本跑者以2小時4分56秒刷新。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110207