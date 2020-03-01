大迫傑締日本新紀錄再拿1億日圓 厚底鞋受關注

日本長跑名將大迫傑（前）在東京馬拉松的好成績讓他向僅剩的最後一個東奧馬拉松出賽資格往前邁一大步。（共同社提供）

（中央社東京1日綜合外電報導）日本長跑名將大迫傑今天在東京馬拉松再創日本新紀錄，也二度拿下日本田徑產業協會的一億日圓獎金。但因為他腳下穿著知名廠商新款厚底跑鞋，同樣受到關注。

大迫傑今天在東京馬拉松跑出2小時5分29秒好成績，打破自己保持的2小時5分50秒日本紀錄，只要琵琶湖馬拉松沒有日本選手創新紀錄，大迫傑就能取得東京奧運出賽資格。

日本讀賣新聞報導，大迫傑含淚說，從去年的Marathon Grand Championship（MGC）賽事只排第3名以來，都是自己一個人苦戰至今，很開心今天能確實地跑出好成績。

MGC是日本出賽東奧馬拉松的選手選拔賽，男女組前2名篤定取得代表資格。東京馬拉松也兼具日本代表選拔會功能，雖然大迫傑去年沒能擠進MGC前2名，但締造日本新紀錄可望搶到最後一個參賽名額。

大迫傑今天跑出如此佳績，也讓不少日媒關注到他腳下那雙知名廠商最新款厚底跑鞋。

日媒Sponichi Annex報導，大迫傑在賽後記者會上說，每場比賽結束後的感覺都不同，很難說鞋子究竟帶來多少效果；不過，他也說，能使用廠商研發的新技術，「對我們來說有優勢」，會來思考鞋子究竟帶來多少幫助。

日本產經新聞報導，日本陸上競技聯盟強化委員會專案負責人瀨古利彥雖然沒有否定鞋子的功能，但要說因為鞋子才讓成績變好的話就太可憐了，「這是選手努力得來的結果」。

這款最新一代的厚底跑鞋，鞋底內藏一片碳纖維片，厚度約3.95公分，符合國際田徑總會一月底公布的4公分內新規範。

日本長跑名將大迫傑1日在東京馬拉松再創日本新紀錄，他腳下穿的知名廠商新款厚底跑鞋，同樣受到關注。（共同社提供）

大迫傑2018年在芝加哥馬拉松全馬賽事中，跨過2小時6分門檻，以2小時5分50秒刷新日本男跑者紀錄，在賽事奪下第3名，首度獲得日本田徑產業協會頒發的一億日圓獎金（約新台幣2788萬元）。

他今天再度創造日本新紀錄，也為自己第2度拿下一億日圓獎金。

日本報知體育報導，日本田徑產業協會除了要頒給大迫傑一億日圓，還要發給跑進2小時7分內的日本選手1000萬日圓等，總計要發出的獎金高達1億7500萬圓。

日本田徑產業協會是在2015年3月決定這項獎勵制度，財源來自1億5000萬日圓的基金，之後再靠募款維持，只要資金還夠就會持續到東京奧運結束為止，但光是今天東京馬拉松要發出的獎金總額，早已超過當初的設置資金，讓日本田徑產業協會發出「開心的慘叫」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090301