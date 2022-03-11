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新加坡WTT大滿貫賽 林昀儒男單首輪輕鬆過關

2022/3/11 15:17（3/11 15:50 更新）
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台灣桌球好手林昀儒11日在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪輕鬆取勝。（中央社檔案照片）
台灣桌球好手林昀儒11日在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪輕鬆取勝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者龍柏安台北11日電）世界排名第7的台灣桌球一哥林昀儒，今天在WTT新加坡大滿貫賽男單首輪，以3比0輕取芬蘭好手奧拉，也在今年首場國際公開賽開出紅盤。

WTT新加坡大滿貫賽今天會內賽登場，去年在東京奧運男單名列第4的林昀儒，則是去年繼WTT年終總決賽後再次回到新加坡參賽，首役對手則是世界排名63的芬蘭好手奧拉（Benedek Olah）。

林昀儒今天開局先以11比8拿下，次局延續火燙狀態，開賽就一路壓著對手打，最多以9比3取得領先。

沒想到對手在大幅落後下急起直追，一口氣連拿4分將差距縮小至只差2分，所幸決勝關頭林昀儒一鼓作氣再拿2分，以11比7拿下後取得「聽牌」。

林昀儒連拿2局後攻勢更猛，第3局開局在2比3小幅落後下，接下來拉出6比0攻勢超前對手，奧拉雖奮力追回2分，不過林昀儒拒絕再給對手機會，靠著連拿3分順利「關門」，也以直落三之姿橫掃對手，順利挺進32強。

林昀儒下一戰對手，將是法國選手勒班森（Emmanuel Lebesson）與克羅埃西亞選手加奇尼（Andrej Gacina）之間的勝方，不過林昀儒若順利過關，16強就將遭遇中國天才小將林詩棟。

此外，東京奧運女雙國手鄭先知以1比3不敵地主新加坡選手魏睿萱，未能晉級。（編輯：張芷瑄）1110311

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