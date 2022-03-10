時隔3月再赴星參賽 鄭怡靜林昀儒：先贏下第一場

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）WTT新加坡大滿貫賽64強賽事明天登場，台灣桌球一姐鄭怡靜、桌球一哥林昀儒時隔3個月再度赴星出賽，兩人皆表示，上次來星比賽第一場就輸了，這次的目標是「先贏下第一場」。

總獎金200萬美元的WTT（世界桌球職業大聯盟）新加坡大滿貫賽自7日至20日舉行，資格賽結束後，明天接著進入男單、女單64強賽事，另外還有男雙、女雙及混雙項目。

參賽的台灣選手包括鄭怡靜、林昀儒，這也是兩人自去年12月來新加坡參加WTT世界盃決賽後，時隔3個月左右再度赴星出賽。當時，鄭怡靜、林昀儒都在單打首輪賽事吞敗。

目前女單世界排名12的鄭怡靜今天接受媒體採訪時表示，上次在新加坡的比賽有機會拿下勝利，但過程有些不順，問題沒有解決，以至於輸掉比賽，「這次希望能夠在這裡拿下很好的成績」。

對於這次參賽的目標，她說，希望先贏下第一場。

鄭怡靜女單首輪比賽將於12日出戰世界排名41的日本選手加藤美優。是否有信心獲勝？鄭怡靜說，比賽有輸有贏，「但我非常希望這次拿下勝利」。

鄭怡靜與「最佳拍檔」林昀儒去年在東京奧運拿下台灣隊史首面混雙銅牌。兩人目前混雙世界排名第一，這次除了各自參加單打，也搭檔出戰混雙項目。

媒體問及，單打和混雙哪個較有挑戰性？鄭怡靜表示，單打可能會更有挑戰一點。雙打有兩個人配合，搭檔讓她在心靈上可以得到很多信心，但單打是要自己面對對手及自己的心理狀況，「挑戰會大一些」。

對於這次參賽目標，林昀儒受訪時也說，上次在新加坡單打第一場比賽就輸了，「這次目標還是第一場先贏了再說」。

目前男單世界排名第7的林昀儒，單打首輪賽事將於明天對上世界排名63的芬蘭選手奧拉（Benedek Olah）。

另有媒體問及，是否享受和中國選手較量的過程，林昀儒說，「一定會享受」，桌球這種競技運動就是享受「兩邊相互拉扯、相互競爭的感覺」。

男單世界排名第2的中國選手馬龍回覆中央社記者提問時，也給予林昀儒很高的評價。

馬龍說，林昀儒這幾年進步非常大，「不光是我，可能每個人都會把他當成最主要的對手」。他最近表現很好，「現在已經是中國運動員主要的對手」，也很年輕，相信未來還有很多的發展空間。

若林昀儒、馬龍都順利晉級，兩人有可能在8強賽碰上。

這次參賽的台灣選手還包括台灣「桌球教父」莊智淵、陳建安、廖振珽、劉馨尹、鄭先知、陳思羽、李昱諄。（編輯：周永捷）1110310