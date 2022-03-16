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張奕用8球演3上3下 熱身賽歐力士不敵樂天

2022/3/16 17:19
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職歐力士猛牛隊台灣投手張奕今天在官辦熱身賽中出賽，他僅用8球就解決3名打者，沒有失分，目前在官辦熱身賽防禦率還是0；不過最終歐力士以0比3不敵樂天金鷲隊。

歐力士今天與樂天金鷲隊交手的熱身賽，張奕於8局下登板投球，接連讓田中和基、小鄉裕哉擊出滾地球出局後，再讓銀次擊出飛球出局。總計張奕僅用8球就演出3上3下，沒有失分，最快球速146公里，目前在官辦熱身賽出賽3場尚未失分，且狀況漸入佳境。

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此戰雖然歐力士全場敲出8支安打，比樂天還多出1支，不過攻勢沒有串聯，沒能攻下分數。樂天先發投手早川隆久用79球主投5局，被敲6支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分。

樂天在1局下靠著西川遙輝、島內宏明接連敲出安打，攻下1分；3局下西川遙輝選到保送後，淺村榮斗敲出二壘安打，帶有1分打點，島內宏明再擊出高飛犧牲打得1分，終場樂天就以3比0擊敗歐力士。（編輯：張芷瑄）1110316

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