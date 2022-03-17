恩比德生日發威 阻騎士狂追17分超車

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（中央社克里夫蘭16日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人球星恩比德（Joel Embiid）今天端出35分17籃板5助攻表現，在他28歲生日這天協助球隊以118比114驚險擊敗地主克里夫蘭騎士。

76人上半場一路領先，包括第2節進帳42分，中場休息時球隊握有72比59優勢。

然而騎士第3節改善防守戰術，成功壓制76人得分，整節斬獲31分遠高於對手的13分，以5分領先打進最後一節。

76人第4節回過神來，在恩比德、哈登（James Harden）、馬克西（Tyrese Maxey）聯手砍進25分之下，辛苦拿下這一勝。

但恩比德沒有心情慶祝，畢竟76人差點丟掉17分領先優勢吞敗。法新社報導，他說：「顯然我們最後戰術用對了，但我們不能這樣浪擲領先優勢。」

「我們必須拿出更好表現，尤其是在我們握有這麼大的領先幅度的時候─我們必須保持專注力，有效防守，並策動進攻。」

除了恩比德，76人的馬克西整場貢獻25分，哈登有21分11助攻，哈里斯（Tobias Harris）犯滿離場之前也替球隊添了19分和6籃板。

騎士方面，賈蘭德（Darius Garland）有22分7助攻表現，奧科羅（Isaac Okoro）貢獻17分和5籃板。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110317