T1獵鷹交易換來呂濟而 台中太陽添新亞洲外援

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天與新北中信特攻達成協議，以現金交易方式換來後衛呂濟而；台中葳格太陽則宣布，陣中將再添1名亞洲外援，為菲律賓籍的尼奧。

T1聯盟元年2021-22球季例行賽球員註冊及交易大限將於3月20日晚間11時59分截止，所有的球員（包含本土球員、外籍球員及第3類規範球員）註冊和交易都須在大限前完成。

台南台鋼獵鷹目前戰績3勝14敗，戰績在6隊中敬陪末座，為補強後衛群戰力，趕著在交易大限前，與中信特攻達成協議。獵鷹球團今天發布新聞稿表示，與中信特攻以現金交易方式取得共識，呂濟而將加盟獵鷹，合約將於3月20日晚上10時正式生效，但球團僅透露交易金額約新台幣百萬元，並未公開確切數字。

呂濟而本季出賽20場，平均上場時間近27分鐘，場均得分7分，外加4.3籃板、1.4助攻，台鋼獵鷹籃球隊總經理錢韋成表示：「呂濟而在中信特攻的表現大家有目共睹，來到台南之後相信團隊戰力也能被調整。」

中信特攻總經理張樹人指出：「呂濟而在我們團隊裡表現積極又亮眼，這個決定確實不捨，但也跟台鋼獵鷹達成共識，畢竟同為籃壇一份子，一起努力也是我們的目標。」

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另外，台中太陽同樣積極補強，在陣中已有優異的亞洲外援何喬登（Jordan Heading）情況下，為了衝擊總冠軍，太陽再找來同樣是菲律賓籍的尼奧（Nino KG Canaleta）助陣。

身高198公分的尼奧被譽為菲律賓國家級的低位單打教科書，太陽總經理汪蔚傑表示，目前亞外名額還是會以何喬登為主，而尼奧同樣也扮演重要角色，將視對戰組合進行不同輪值調整。（編輯：張芷瑄）1110319