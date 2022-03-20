NBA詹姆斯得分躍居史上第2 湖人卻遭巫師逆轉

（中央社記者龍柏安台北20日電）今天應是洛杉磯湖人球星詹姆斯生涯最難忘的日子之一，他全場攻下38分，生涯累積得分擠下「郵差」馬龍，成為NBA史上第2，無奈球隊卻以119比127不敵華盛頓巫師。

NBA美國職籃湖人球星詹姆斯（LeBron James）賽前只差19分，就能追平馬龍（Karl Malone）並列史上第2，他全場攻下38分、10籃板與6助攻，生涯累積得分達到3萬6947分，也擠下馬龍的3萬6928分搶上第2，距NBA生涯得分王賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387只差1440分。

原本這該是屬於詹姆斯的夜晚，可沒想到在締造生涯里程碑的這一晚，湖人浪費了16分領先優勢，遭巫師後來居上，詹姆斯賽後也直言，在輸球的情況下，他實在無法沉浸在個人榮耀裡。

詹姆斯說，「很顯然在將來的某些時刻，我會回頭品嚐這個時刻」，詹姆斯承認，輸球的滋味和締造紀錄的喜悅難以切割，所幸至少還是有些好處，「我們擁有了很棒的機會，給予我們更多的動力」。

已經站上聯盟生涯得分榜第2的詹姆斯，還有機會成為歷史第1，對此他倒是沒有很關心，他強調，「我不允許自己去想這些，一直以來我就是照自己的方式去打球，那些事情（締造紀錄）就自然而然的發生」。

不過詹姆斯也說，他當然希望這些成就能在他的職業生涯中完成，「不過我不會去想太多」。（編輯：方沛清）1110320