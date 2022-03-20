更多編輯台推薦新聞：
台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義縣確診校長沒等採檢結果就外出 遭罰15000元
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

NBA詹姆斯得分躍居史上第2 湖人卻遭巫師逆轉

2022/3/20 13:20（3/20 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
洛杉磯湖人球星詹姆斯（持球者）生涯累積得分擠下「郵差」馬龍，成為NBA史上第2。（圖取自instagram.com/lakers）
洛杉磯湖人球星詹姆斯（持球者）生涯累積得分擠下「郵差」馬龍，成為NBA史上第2。（圖取自instagram.com/lakers）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北20日電）今天應是洛杉磯湖人球星詹姆斯生涯最難忘的日子之一，他全場攻下38分，生涯累積得分擠下「郵差」馬龍，成為NBA史上第2，無奈球隊卻以119比127不敵華盛頓巫師。

NBA美國職籃湖人球星詹姆斯（LeBron James）賽前只差19分，就能追平馬龍（Karl Malone）並列史上第2，他全場攻下38分、10籃板與6助攻，生涯累積得分達到3萬6947分，也擠下馬龍的3萬6928分搶上第2，距NBA生涯得分王賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的3萬8387只差1440分。

原本這該是屬於詹姆斯的夜晚，可沒想到在締造生涯里程碑的這一晚，湖人浪費了16分領先優勢，遭巫師後來居上，詹姆斯賽後也直言，在輸球的情況下，他實在無法沉浸在個人榮耀裡。

詹姆斯說，「很顯然在將來的某些時刻，我會回頭品嚐這個時刻」，詹姆斯承認，輸球的滋味和締造紀錄的喜悅難以切割，所幸至少還是有些好處，「我們擁有了很棒的機會，給予我們更多的動力」。

已經站上聯盟生涯得分榜第2的詹姆斯，還有機會成為歷史第1，對此他倒是沒有很關心，他強調，「我不允許自己去想這些，一直以來我就是照自己的方式去打球，那些事情（締造紀錄）就自然而然的發生」。

不過詹姆斯也說，他當然希望這些成就能在他的職業生涯中完成，「不過我不會去想太多」。（編輯：方沛清）1110320

延伸閱讀
塔特姆、布朗合轟62分 榮升塞爾蒂克第1雙人組約基奇生涯總得分破萬 金塊客場7連勝破隊史紀錄[影]WNBA搶救被捕球星 俄媒：拘留期延長到5月NBA詹姆斯飆56分湖人生涯新高 送勇士4連敗[影]NBA詹姆斯衛斯布魯克連袂大三元 湖人中止5連敗湖人詹姆斯進入健康安全程序 若確診恐缺陣10天
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀