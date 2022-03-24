NBA厄文狂飆43分做白工 下週起不再客場限定[影]

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（中央社記者龍柏安台北24日電）NBA布魯克林籃網明星後衛厄文今天攻下43分，全能前鋒杜蘭特也砍下35分，兩大巨星聯手飆進78分、轟下全隊一半以上得分，球隊仍以120比132不敵曼斐斯灰熊。

籃網雙星厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）今天火力齊揚，球隊卻輸給主力缺陣的灰熊，不過對籃網而言仍有好消息，紐約市修改了疫苗政策，沒打疫苗的運動員將可解禁在主場出賽，意味著「客場限定」的厄文，下週終於可望在主場亮相。

厄文是少數堅決不打疫苗的球星，礙於紐約市的疫苗政策，主場賽事他全數無法登場，球團為此一度非常火大，甚至主動將他禁賽，直至今年1月6日客場出戰印第安那溜馬，他才姍姍迎來本季首秀。

灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）因右膝酸痛高掛免戰牌，替補的梅爾頓（De'Anthony Melton）三分球10投6中，和貝恩（Desmond Bane）攻下並列全隊最高的23分，布魯克斯（Dillon Brooks）也有21分進帳。

灰熊上半場打完一度取得15分領先，第3節籃網靠著雙星發威，單節22次出手命中16球，也以1分之差超前，不過灰熊靠著最後一節29比16攻勢扭轉戰局。

將士用命的灰熊，今天全隊共7人得分達到雙位數，靠著多點開花的攻勢扯破籃網，在最近7戰中拿下第6勝，也成為聯盟當中繼鳳凰城太陽後，第2支勝場突破50勝的球隊，目前他們以50勝23負在西部排名第2。（編輯：張芷瑄）1110324