詹姆斯回克里夫蘭飆38分大三元 率湖人擊敗騎士[影]

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（中央社記者龍柏安台北22日電）美國職業籃球聯盟（NBA）洛杉磯湖人隊37歲球星詹姆斯似乎仍有源源不絕能量，今天繳出38分、12助攻與11籃板大三元成績，率湖人客場以131比120擊敗昔日東家克里夫蘭騎士隊。

克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）是詹姆斯（LeBron James）老家及生涯起點，2015-16球季曾助騎士拿下隊史首座總冠軍；對詹姆斯而言，向老東家致敬最好方式，就是拿出最佳表現。

詹姆斯日前生涯累積得分突破名人堂球星「郵差」馬龍（Karl Malone），成為NBA生涯累積得分榜排名第2，騎士主場球迷也獻上祝賀，他舉手向球迷表達致意，但回到比賽也沒在客氣，全場出賽約41分鐘，攻下「大三元」。

詹姆斯談到回家比賽時說，感覺就是不一樣，他有機會讓家人、朋友到場看球，且他曾效力騎士11個球季，是他生涯最棒的11年，「回到這裡，回到這座球場，和這些球迷在一起，尤其是能在親友面前出賽，這種感覺總是很棒。」

除詹姆斯，布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets）前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也有神人般演出，全場攻下37分、9籃板與8助攻準「大三元」表現，率隊114比106擊敗作客的猶他爵士隊（Utah Jazz）。

杜蘭特因傷曾在1月起連續缺陣超過20場比賽，3月傷癒歸隊後，場均可繳出30.8分、7.3助攻與6.6籃板，籃網近7場比賽拿下6勝。（編輯：李明宗）1110322