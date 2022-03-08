NBA馬刺擊敗湖人 帕波維奇勝場數並列史上第一[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聖安東尼奧馬刺8日以117比110擊敗湖人。（圖取自twitter.com/spurs）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天以117比110擊敗湖人，中斷4連敗，馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）拿下執教生涯第1335勝，與尼爾森（Don Nelson）並列史上最多。

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）前一役轟下加盟湖人以來個人新高56分，但今天客場出戰馬刺隊，湖人總教練伏格爾（Frank Vogel）表示，詹姆斯因左膝酸痛缺席與馬刺的比賽，他強調：「優先考量詹姆斯的健康，更勝於任何一場比賽。」

馬刺隊此役10名球員都有得分進帳，以莫瑞（Dejounte Murray）26分、10籃板、8助攻、3抄截表現最佳，率領馬刺以117比110力退湖人。

73歲的馬刺總教練帕波維奇執教生涯5度拿下冠軍，3度獲選年度最佳教練，根據ESPN Stats & Info統計，帕波維奇在收下這1勝後，生涯勝場數達1335場，追平尼爾森，並列史上第一。

「大鬍子」哈登（James Harden）休兵1場後歸隊，費城76人今天與芝加哥公牛交手，76人球星恩比德（Joel Embiid）繳出43分、14籃板，哈登則貢獻16分、8籃板、14助攻，幫助76人以121比106勝出。

哈登此役三分球5投1，生涯三分球累計2560顆，追上印地安那溜馬隊前射手米勒（Reggie Miller），並列史上第3。

76人11日將迎戰布魯克林籃網，哈登將首度對戰前東家，哈登說：「我不緊張，這就是籃球賽。」

另外，丹佛金塊今天靠著約基奇（Nikola Jokic）繳出32分、15籃板、13助攻，連2場繳出「大三元」，率隊以131比124擊敗金州勇士，送給勇士5連敗。（編輯：吳協昌）1110308