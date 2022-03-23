NBA楊恩狂飆45分 老鷹重挫尼克晉級附加賽希望[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NBA美國職籃亞特蘭大老鷹後衛楊恩23日轟下最高的45分、8助攻，率領球隊客場117比111擊敗紐約尼克。（圖取自twitter.com/ATLHawks）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）NBA美國職籃亞特蘭大老鷹後衛楊恩（Trae Young）今天飆進7顆三分球，轟下最高的45分、8助攻，率領球隊客場117比111擊敗紐約尼克，這場勝利也幾乎粉碎尼克搶進附加賽的希望。

NBA例行賽已接近尾聲，目前老鷹排在東部第10，若接下來排名一路不變，將可吊車尾打進東部附加賽，而尼克處在東部第12名，今天再輸老鷹，雙方勝差拉開至6場，距例行賽結束只剩10場比賽，且更不利的是，他們本季與老鷹的交手是1勝3負落居下風。

NBA在2020年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後大規模停賽，催生出「附加賽」制度，有別以往直接取東、西部排名最佳的8隊晉級季後賽，現在則「縮水」只取前6名，排名第7至第10的球隊，則透過附加賽爭取晉級席次。

附加賽類似挑戰賽制度，例行賽結束後排名7、8的球隊，將先進行一次對決，贏家確定摘下季後賽門票，落敗球隊則要等待排名9、10球隊交手的勝隊，再打一次決定最後一張晉級門票誰屬。

老鷹上季在季後賽首輪就是碰上尼克，當時兩隊火藥味十足，結果楊恩領軍以4比1淘汰尼克晉級，在比賽結束前，他鞠躬謝幕，這一幕更是讓尼克球迷氣得牙癢癢。

今天他火力爆發轟下45分，賽後也被問到這回怎麼忘記謝幕，他搞笑地說：「不，我們現在仍在例行賽階段。」

嚴格來說，尼克還未完全出局，但情勢已不容樂觀，總教練席柏杜（Tom Thibodeau）則強調：「在你被淘汰之前，你都還沒被淘汰。」（編輯：張芷瑄）1110323