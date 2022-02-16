楊恩狂轟41分 老鷹險勝騎士終止2連敗

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（中央社亞特蘭大15日綜合外電報導）在楊恩轟下41分的帶領下，美國職籃NBA亞特蘭大老鷹今天以124比116擊退克里夫蘭騎士。這是楊恩本季第5次單場得分站上40大關。

楊恩（Trae Young）此役三分球7投4中，整場比賽22次出手命中13球，另外13次罰球罰進11球，並送出9次助攻。

老鷹的柯林斯（John Collins）連兩場比賽因為腳傷缺陣，頂替他先發的賈里納里（Danilo Gallinari）此役攻下本季新高25分。

賈蘭德（Darius Garland）今天攻下騎士全隊最高的30分，並送出8次助攻，這是他在近11場比賽中，第9次得分達20大關。賈蘭德正挑戰成為有平均20分、8次以上助攻、投籃命中率逾4成6、罰球命中率逾9成表現的史上第2人。

莫布里（Evan Mobley）為騎士貢獻22分、10籃板的「雙十」成績，從板凳出發的洛夫（Kevin Love）也搶下21分。騎士今天輸球，吞下2連敗。

老鷹此役贏球，終止2連敗。本季與騎士交手，老鷹以2勝1負在對戰上佔有優勢，雙方接下來將於3月31日再次交鋒。

今天兩隊在首節的手感都很火燙，騎士飆進8個三分球，整體投籃命中率達5成65，老鷹也有5成42的高命中率。首節騎士36比34領先，砍進14分的洛夫，生涯總得分跨過1萬4000分。

次節，在楊恩攻下11分的情況下，老鷹打完兩節，反以66比61領先，上半場賈蘭德就攻下18分。

前3節結束後，老鷹94比90領先，末節在洛夫拿下分數後，騎士曾將落後縮小到剩下3分，但老鷹在楊恩等人的三分球攻勢下，打出8比2反擊，握有9分領先，之後順利收下勝利。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110216