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NBA馬刺準絕殺氣走勇士 柯瑞估季後賽前歸隊[影]

2022/3/21 14:13（3/21 14:33 更新）
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NBA聖安東尼奧馬刺球員強生進攻籃板。（圖取自San Antonio Spurs YouTube頻道網頁youtube.com）
NBA聖安東尼奧馬刺球員強生進攻籃板。（圖取自San Antonio Spurs YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者黃巧雯台北21日電）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天靠著強生在比賽結束前0.3秒準絕殺，以110比108氣走金州勇士；而勇士球星柯瑞因腳傷缺陣，他樂觀看待傷勢復原情況，季後賽前可望回歸。

塞爾蒂克球員史瑪特（Marcus Smart）17日比賽過程中飛撲救球，撞到柯瑞（Stephen Curry）左腿，柯瑞隨後提前退場，並缺席今天主場與馬刺比賽。

馬刺首節就轟下36分，落後14分的勇士次節靠著湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）與別利薩（Nemanja Bjelica）聯手追分，上半場結束將落後差距縮小至6分。

勇士第3節再靠著27比20攻勢，以84比83反超，但陣中的葛林（Draymond Green）也因連續領到技術犯規，遭驅逐出場。

兩隊決勝節比分互咬，勇士在倒數54.4秒靠著波爾上籃，扳成107比107平手，隊友魏金斯（Andrew Wiggins）隨後2罰中1，馬刺的伯爾特（Jakob Poeltl）同樣憑藉著罰球機會追回1分，關鍵時刻強生（Keldon Johnson）先搶下進攻籃板，隨即在還剩0.3秒時補籃投進致勝2分，幫助馬刺以2分差險勝。

馬刺隊中以替補出發李察遜（Josh Richardson）表現最佳，拿下25分、2籃板，莫瑞（Dejounte Murray）則進帳19分、6籃板、8助攻。勇士波爾、湯普森各攻下28、24分，仍未能阻止球隊吞下2連敗。

左腳韌帶扭傷的柯瑞今天穿著保護靴現身，針對史瑪特撲球行為引發討論，他也幫忙緩頰，「他不是有意弄傷我的，史瑪特有自己的打球方式，但我不認為這是惡意或骯髒的。」

季後賽將於4月16日開打，至於能否趕上首戰前歸隊，柯瑞也對自己有信心，他說：「是的，我們有足夠的時間...我是個樂觀主義者。」（編輯：張雅淨）1110321

影片來源：San Antonio Spurs
影片來源：San Antonio Spurs
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