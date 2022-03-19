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塔特姆、布朗合轟62分 榮升塞爾蒂克第1雙人組[影]

2022/3/19 13:26（3/19 13:41 更新）
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NBA美國職籃塞爾蒂克雙星塔特姆（圖）與布朗19日聯手合力轟下62分，終場126比97打爆沙加緬度國王。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
NBA美國職籃塞爾蒂克雙星塔特姆（圖）與布朗19日聯手合力轟下62分，終場126比97打爆沙加緬度國王。（圖取自facebook.com/bostonceltics）
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（中央社記者龍柏安台北19日電）NBA美國職籃塞爾蒂克雙星塔特姆與布朗，今天聯手合力轟下62分，靠著2人輪流攻城掠地，終場126比97打爆沙加緬度國王，在最近21場比賽內拿下第18勝。

塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下32分、5籃板與4助攻，而布朗（Jaylen Brown）也挹注30分、3籃板與2抄截，這是塞爾蒂克「雙J」本季第5度雙雙飆破30分大關，超越大鳥博德（Larry Bird）與麥海爾（Kevin McHale）在1986-87球季所締造的4次，成為隊史第1的雙人組。

令國王聞風喪膽的塞爾蒂克「雙J」，今天合計34投23中，其中塔特姆三分球更是10投中7，兩人光在上半場就合力砍進42分，第4節兩人提前打卡下班，當時塞爾蒂克已握有21分領先優勢。

不過塞爾蒂克帶給國王的傷害不僅於此，今年1月雙方碰頭時，「綠衫軍」曾在主場以128比75狠狠羞辱了對手，今天又29分之差打爆對手，本季兩度交鋒淨勝82分。

且戰績排在西部倒數第3的國王，今天再輸後，是他們明星賽結束後的12場比賽，所吞下的第9敗，幾乎已準備要和季後賽說掰掰，恐怕他們將連續16個球季無緣季後賽。（編輯：張芷瑄）1110319

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