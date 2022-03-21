悍將霸帝士藥檢通過 22日起熱身賽有望亮相

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）中職富邦悍將隊洋砲霸帝士曾有使用禁藥的紀錄，外界關注霸帝士藥檢結果，聯盟秘書長楊清瓏表示，藥檢結果今天出爐為陰性，悍將球團也回應，會立即完成註冊，明天起可投入官辦熱身賽。

中華職棒富邦悍將隊昨天首場官辦熱身賽與中信兄弟交手，洋砲霸帝士沒有亮相，霸帝士過去效力日職時期有使用禁藥紀錄，引起外界關注。悍將今天舉行季前行銷活動，總教練丘昌榮出席活動被問到霸帝士藥檢問題也表示，已經提交檢測，最後結果怎麼樣都接受。

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聯盟針對霸帝士禁藥檢測進度隨後也公布結果，霸帝士在3月10日送檢，秘書長楊清瓏表示，經聯盟委由藥檢單位檢測結果今天出爐，霸帝士藥檢結果為陰性反應、通過檢驗，也已經告知球團。

悍將回應媒體，已經收到聯盟通知霸帝士通過藥檢，「球團會立即完成註冊程序，明天起即可安排投入官辦熱身賽事。」悍將明天官辦熱身賽將於嘉義市立棒球場迎戰中信兄弟隊。（編輯：張雅淨）1110321