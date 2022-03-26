泰迪先發吞敗 陳冠宇好投桃猿搶勝

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今年轉效力中職中信兄弟隊的洋投泰迪，26日首度在官辦熱身賽登板先發，主投4.1局失2分、承擔敗投，兄弟終場以0比2吞敗。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年3月26日

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）洋投泰迪今年轉效力中信兄弟隊，今天首度在中職官辦熱身賽登板先發，投4.1局失2分、承擔敗投；樂天桃猿隊先發投手陳冠宇5局無失分、好投壓制，率隊以2比0拿下勝利。

洋投泰迪前兩個球季效力中職統一獅隊，今年改披兄弟隊球衣，今天首度在中職官辦熱身賽登板，對上樂天桃猿隊，泰迪和兄弟隊捕手洋砲福來喜搭擋，首局讓打者3上3下，2局1人出局後被林智平敲出二壘打，接著被邱丹、成晉接連敲出安打，失掉2分。

泰迪今天總計用64球投4.1局，被敲5支安打，投出5次三振、沒有保送，失掉2分責失分，承擔敗投；兄弟洋砲福來喜今天總計3打數吞下2次三振、沒有安打，目前官辦熱身賽4場出賽、安打還沒開張。

桃猿隊今天投手群表現很亮眼，先發投手陳冠宇總計用76球投5局，僅被敲出3支安打，投出4次三振、1次四壞保送、無失分。

王溢正6局接手中繼，讓打者9上9下，沒有被敲出安打、投出3次三振、無失分，朱俊祥後援1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。（編輯：謝雅竹）1110326