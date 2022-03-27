呂彥青肩膀不適但沒發炎 預計4月中回投手丘

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職中信兄弟左投呂彥青因為肩膀不適趕不上開季，不過他今天表示，醫院說沒有發炎狀況，只是多休息1週，目前已進牛棚練球，預計4月中回到投手丘，調整狀況都在進度上。

去年季中加入兄弟的前旅日投手呂彥青，是兄弟的主力先發投手之一，去年出賽13場包含11場先發、投60.2局，拿下2勝3敗，防禦率4.60。不過他近期因為肩膀不適調整不及，趕不上開季。

呂彥青今天出席中職開季活動時表示，是在春訓中間時，投球突然感到肩膀不舒服，之後去醫院檢查，「醫院說沒什麼事情，疲勞而已，沒有發炎狀況，目前只是多休1週，調整都在進度中。」

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之前中職在3月本來打算組聯隊赴日與日本國家隊打交流賽，但因COVID-19疫情關係取消，當時呂彥青就在備戰狀態。呂彥青坦言，當時為了準備台日賽，確實有將進度往上拉，「但是不是因為這樣導致肩膀不適，自己也不太清楚。」

目前呂彥青已經進牛棚投球3、4次，下星期會投Live BP（實戰投打練習），再來就是實戰比賽，目標在4月中回到投手丘，兄弟總教練林威助也提醒他要多跑一點步、多練小肌肉等。談到新球季目標，呂彥青表示，「希望每一場都丟7局，對勝投不是很在意，丟滿7局為球隊貢獻比較重要。」（編輯：張雅淨）1110327