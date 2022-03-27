中華職棒4/2開打 盼球迷鬥陣相挺

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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中華職棒將於4月2日開打，並在今天舉行開季宣傳活動記者會，宣布年度口號為「鬥陣相挺」，會長蔡其昌表示，希望大家一起相挺進場看球，也盼今年球季不要再受到疫情影響。

中職在昨天及今天規劃為期2天的開季宣傳活動，並在今天舉行開季記者會，包括中職會長蔡其昌，以及各隊球員代表中信兄弟呂彥青、統一獅林靖凱、樂天桃猿陳晨威、富邦悍將高國輝、味全龍郭天信都有出席。

記者會的開場表演是各隊吉祥物及中職吉祥物熱舞，蔡其昌在致詞時笑說，因為之後會有6隊，舞台要做大一點，「不然剛剛那6隻就快把舞台占滿了。」味全的郭天信則說：「希望球迷多多進場看我在場上亂飛亂跳，主場開幕戰4月15日是我生日，也希望大家那天可以進來看我。」

中職今年口號為「鬥陣相挺」，蔡其昌說明，「相挺」象徵棒球界團結、台灣團結的意義，「希望大家相挺進場看棒球，鬥陣相挺含義非常廣，主題也非常清楚明瞭，對台灣的社會、運動也是很有意義，所以我滿喜歡這個口號的。」

去年聯盟收入有小幅成長，談到今年的目標，蔡其昌指出，今年如果不受COVID-19疫情影響、不像去年有停賽狀況，且明星賽能順利舉辦，相信要成長20%沒問題，「而且第6隊即將加入，雖然他們今年還不能比賽，但明年就能在二軍看到他們，只要按照這樣狀況持續把餅做大，我相信職棒還是有很大空間的。」

今天疫情新增83例本土個案，對此蔡其昌表示，聯盟基本上都會配合中央流行疫情指揮中心，目前沒有升高防疫等級，但會隨時注意指揮中心的情況，「希望在民眾生活正常、經濟發展、防疫3件事情上是平衡的，也希望疫情不要暴增，可以如日常一般進場看球。」（編輯：張雅淨）1110327