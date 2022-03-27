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PLG國王力退領航猿收4連勝 重返龍頭寶座

2022/3/27 19:58（3/27 20:46 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王27日靠著楊敬敏（粉紅衣6號）攻下26分，加上戴維斯決勝節外線連發，聯手以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋，重返龍頭寶座。中央社記者張新偉攝 111年3月27日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新北國王27日靠著楊敬敏（粉紅衣6號）攻下26分，加上戴維斯決勝節外線連發，聯手以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋，重返龍頭寶座。中央社記者張新偉攝 111年3月27日
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）P. LEAGUE+新北國王今天靠著楊敬敏攻下26分，加上戴維斯決勝節外線連發，聯手以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋，以些微勝率領先台北富邦勇士，重返龍頭寶座。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+今天一日兩戰，首戰由新北國王在主場迎戰桃園領航猿，上演拉鋸戰，上半場結束戰成53比53平手。

國王李愷諺第3節抄球後發動快攻，上演一記精彩雙手倒灌，炒熱現場氣氛，隨後隊友李盈鋒、楊敬敏聯手拉出7比0攻勢擴大差距；領航猿施晉堯連續在外線開火追分，搭配洋將羅賓森（Devin Robinson）、盧峻翔火力支援，將分數追成83比86。

雙方決勝節互飆外線，國王一度領先8分，領航猿展開反攻，盧峻翔適時飆進三分球，追成只剩2分差，國王的戴維斯（Quincy Davis）隨後在外線還以顏色，加上李愷諺中距離跳投追加保險分，最終以7分差勝出。

38歲楊敬敏攻下全隊最高的26分，外線9投5中，而李愷諺進帳19分、10籃板、8助攻，繳出「準大三元」成績。

談到第3節灌籃，李愷諺賽後接受媒體聯訪時表示，「要有好的機會，我才會去灌籃」，他坦言還是怕受傷，仍以保護身體為主，而近期已逐漸調整好狀況，將朝季後賽前進。

另一場比賽高雄鋼鐵人在主場高雄市鳳山體育館出戰新竹街口攻城獅，攻城獅靠著洋將辛巴（Sim Bhullar）繳出30分、35籃板「雙30」成績，率隊以107比96帶走勝利，擺脫2連敗。（編輯：張雅淨）1110327

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王27日靠著楊敬敏攻下26分，加上戴維斯（粉紅衣50號）決勝節外線連發，聯手以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋。中央社記者張新偉攝 111年3月27日
台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王27日靠著楊敬敏攻下26分，加上戴維斯（粉紅衣50號）決勝節外線連發，聯手以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋。中央社記者張新偉攝 111年3月27日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王（粉紅球衣）27日以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋，以些微勝率領先富邦勇士，重返龍頭寶座。中央社記者張新偉攝　111年3月27日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王（粉紅球衣）27日以111比104擊敗桃園領航猿，4連勝入袋，以些微勝率領先富邦勇士，重返龍頭寶座。中央社記者張新偉攝　111年3月27日
台灣職籃P. LEAGUE+於27日在新莊體育館進行新北國王與桃園領航猿賽事，吸引3171名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年3月27日
台灣職籃P. LEAGUE+於27日在新莊體育館進行新北國王與桃園領航猿賽事，吸引3171名球迷進場。中央社記者張新偉攝 111年3月27日
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