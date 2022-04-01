楊勇緯安塔利亞柔道大滿貫賽 連闖4關挺進冠軍戰[影]

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（中央社記者龍柏安台北1日電）東京奧運柔道銀牌、台灣「柔道男神」楊勇緯，今天在安塔利亞柔道大滿貫賽男子60公斤級連闖4關，挺進決賽，稍晚他將挑戰生涯第2座大滿貫賽冠軍。

去年在阿布達比柔道大滿貫賽拿下生涯首座大滿貫賽冠軍的楊勇緯，年底排名攀上世界第一，今天在土耳其安塔利亞舉辦的大滿貫賽是他今年開季首場比賽，出發前教練劉文等就曾表示，楊勇緯身、心都已做好準備，只要正常發揮前3名不是問題。

這次楊勇緯在安塔利亞大滿貫賽高居男子60公斤級頭號種子，首輪輪空的他，第2輪在1分22秒拿下半勝，險勝蒙古選手巴雅巴蘇倫（Sukhbat Byambasuren），16強則是利用寢技的三角固，淘汰法國名將雷沃爾（Cedric Revol）。

8強賽楊勇緯對上義大利好手潘塔諾（Angelo Pantano），兩人正規賽平分秋色，所幸他在延長驟死賽進行到59秒時，再次透過拿手寢技逼得對手出局。

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關鍵4強賽，喬治亞好手巴賓納舍利（Jaba Papinashvili）和楊勇緯一路纏鬥，直到比賽剩下最後49秒，楊勇緯仍是靠著寢技擺脫對手拿下一勝，順利晉級決賽。

至於旅日的「柔道女王」連珍羚，今天在女子57公斤級一路闖關，但在8強不敵今年東京奧運銀牌得主、法國名將西西克（Sarah-Leonie Cysique），落入敗部，在面對葡萄牙選手蒙泰羅（Telma Monteiro）時，因在站立時違規使用寢技遭判定失格、提前止步。（編輯：吳協昌）1110401