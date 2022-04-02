詹姆斯、戴維斯歸隊 湖人還是苦吞5連敗[影]

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（中央社記者龍柏安台北2日電）NBA湖人2大球星詹姆斯、戴維斯今天雙雙歸隊，2人回歸卻沒能幫助球隊擺脫連敗泥沼，即便老詹攻下最高的38分、8籃板，球隊仍以111比114不敵鵜鶘，苦吞5連敗。

NBA美國職籃例行賽步入尾聲，不少球隊還處於季後賽門外徘徊，排在西部第11的洛杉磯湖人，今天雖迎回2大招牌球星，無奈還是吞敗作收，雪上加霜的是，排名第10的聖安東尼奧馬刺以130比111輕取波特蘭拓荒者，馬刺與湖人的勝差拉開至1場。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）雙雙揮別腳傷復出，詹姆斯攻下全場最高的38分、8籃板、4助攻，AD也繳出23分、12籃板與6助攻，不過根據統計網站StatMuse資料，湖人雙星在第4節最後5分鐘合計6投僅1中，另外2次罰球也失手。

目前西部排名從第9至第11名戰績咬得緊，這3隊中鵜鶘以34勝43負領先、馬刺以32勝45負居次、湖人31勝46負落在第11，3隊距例行賽結束都只剩5場比賽，湖人若想搶搭上附加賽列車，除了得再加把勁，還得指望對手輸球，才有機會逆轉情勢。

有趣的是，今天是美國4月1日的愚人節，詹姆斯也在推特（Twitter）上發了1篇文表示他正式宣布退出這個球季，與大家相約秋天（新賽季）再見，但也有球迷挖苦指稱「他說出來了，我猜他說的是真話。」（編輯：戴光育）1110402