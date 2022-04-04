PLG楊敬敏飆34分 國王逆轉夢想家收6連勝

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台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王4日克服最多20分落後，楊敬敏（前右）攻下34分，包括決勝節最後6罰5中，率隊以93比91險勝福爾摩沙台新夢想家，6連勝到手。（P. LEAGUE+提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月4日

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）P. LEAGUE+新北國王今天克服最多20分落後，並靠著楊敬敏攻下34分，包括決勝節最後6罰5中，率隊以93比91險勝福爾摩沙台新夢想家，6連勝到手。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天在台中、台北兩地開打，首戰由夢想家在台中洲際迷你蛋出戰新北國王，吸引滿場3000名觀眾進場。

夢想家吳永盛首節外線手感火熱，3記三分球，幫助球隊以35比24領先，夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）次節持續發動攻勢，球隊最多領先20分；國王及時回神，洋將里金斯（DeAndre Liggins）、簡祐哲、洪楷傑在外線接力開火，縮小落後差距。

夢想家第3節外線手感冰冷，加上吉爾貝克陷入犯規麻煩，國王趁機展開反攻，楊敬敏單節進帳11分，率領國王拉出22比8攻勢，前3節結束以73比70反超。

兩隊決勝節互有領先，在86比86平手時，夢想家李德威飆進三分球，隨後國王的戴維斯（Quincy Davis）上籃，加上倒數1分鐘楊敬敏6罰5中，要回領先，儘管夢想家靠著林俊吉追回2分，但洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）外線出手落空，錯失絕殺機會，最終國王以2分差氣走對手，將連勝場次推進至第6場，穩居排名龍頭寶座。

國王此役以楊敬敏繳出34分表現最佳，外線13投6中，外加6籃板、3抄截，也是國王能逆轉勝的關鍵，洋將里金斯進帳22分、11籃板。

楊敬敏賽後接受轉播單位訪問時表示，上半場遇到許多困難、問題，所幸球隊沒有放棄，透過互相溝通、鼓勵，歷經中場休息的調整，「利用團隊力量，去把分數一分一分拿回來」。

國王例行賽還剩下10場比賽，楊敬敏希望，球隊能利用剩餘賽事，提前模擬季後賽，以盡早進入季後賽氛圍。

另一場比賽，台北富邦勇士靠著5人得分雙位數，包括洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）斬獲28分、18籃板，以113比97收拾高雄鋼鐵人，成功捍衛主場勝利。

高雄鋼鐵人洋將布朗（Taylor Braun）儘管攻下27分、17籃板、11助攻，成為聯盟第7名完成單場大三元的球員，也是聯盟史上第8次大三元、本季第3次，但仍未能帶領球隊擺脫連敗的陰霾。（編輯：戴光育）1110404