延長賽蔣少宏敲超前安打 味全險勝悍將[影]

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中華職棒9日在新莊棒球場進行味全龍對戰富邦悍將的賽事，雙方9局打完仍平手，龍隊靠著蔣少宏在延長賽第10局敲安攻下超前分，終場就以3比2勝出，全隊場中擊掌致意。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職今天在新莊棒球場進行的賽事，味全龍隊先發投手布里悍繳出6局失1分好投，不過仍和富邦悍將鏖戰到延長賽，10上味全的蔣少宏敲出超前安打，終場以3比2擊敗悍將。

味全在2局上靠著劉基鴻轟出陽春全壘打，率先攻下1分；3局下悍將的王正棠、張進德接連敲二壘安打，追平比數；4局上味全的陳品捷敲出1打點二壘安打，再度超前；不過8局下悍將的林益全代打敲二壘安打後，味全投手呂偉晟出現3次保送擠回1分，雙方再度平手。

到了延長賽10局上，味全的李凱威敲二壘安打後，蔣少宏再補上安打送回超前分，終場味全就以3比2擊敗悍將，目前與樂天桃猿並列戰績第1。單場MVP由敲出超前安打的蔣少宏拿下，他表示，當下其實沒有想太多，「在準備打直球，剛好在我可以揮棒的位置。」

不過蔣少宏今天在蹲捕時出現2次不死三振，他指出，因為今天有些可以擋住的球沒有擋好，反而影響到自己，守備起來綁手綁腳，「但很開心最後球隊贏球，這個比較重要。」

味全目前戰績與去年有明顯進步，蔣少宏指出，現在大家都慢慢知道球賽要怎麼去比，朝著好的方向前進，加上大學長林智勝進來後一直鼓勵年輕選手，「他是一個榜樣，讓我們後輩去學習，對我們很有幫助。」

味全此戰先發投手布里悍用96球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振，飆出8次三振，僅失掉1分；最後勝投由伍鐸拿下。對於布里悍的表現，跟他搭檔的蔣少宏指出，布里悍在比賽前段投得不是很順，但後面有進入狀況。

布里悍也坦言，今年季前包括隔離、春訓等時程都有點緊湊，導致今天一開始並沒有抓到投球節奏，自己也知道球威不夠，所以前幾局丟得很掙扎，但比賽中跟投手教練郭勝安、伍鐸討論過後，後面就投得比較順手。

連2年季初布里悍都效力味全，他也認為這支球隊改變很多，「第一天到球隊就覺得有天壤之別，氛圍非常好，雖然大家都覺得這支球隊才第2年，好像不看好我們，但相信今年我們是非常有競爭力的球隊，跟去年成績會截然不同。」（編輯：張芷瑄）1110409

影片來源：CPBL 中華職棒

影片來源：CPBL 中華職棒

中職味全龍隊9日作客新莊球場迎戰富邦悍將隊，雙方一路打進延長賽，龍隊李凱威（前右）靠著隊友蔣少宏10局敲安，成功回到本壘拿下超前分，助隊以3比2奪勝。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日

中華職棒味全龍隊9日在新莊球場對上富邦悍將隊，龍隊延長賽攻下超前分，終場就以3比2踢館成功奪下勝利，外野球迷也開心搖旗吶喊慶祝。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日