劉基鴻開轟又演美技 葉總稱讚守備進步多[影]

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中華職棒9日在新莊棒球場進行味全龍隊與富邦悍將隊的賽事，龍隊劉基鴻（中）2局上轟出一記陽春砲，率隊取得領先。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日

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（中央社記者楊啟芳新北9日電）中職味全龍隊今天以3比2險勝富邦悍將，其中劉基鴻攻、守兩端都有好表現，不但敲出本季首安就是支全壘打，守備上也演出美技，賽後教頭葉君璋稱讚他在守備付出很多努力。

味全今天在10局上靠著蔣少宏敲出超前安打，最終擊敗悍將，蔣少宏也獲選為單場MVP。不過第8棒劉基鴻功不可沒，他在2局上從陳仕朋手中轟出陽春全壘打，為球隊攻下第1分，本季首安就是支全壘打；鎮守三壘也在10局下演出美技。

對於劉基鴻的表現，味全總教練葉君璋賽後表示，以劉基鴻的攻擊能力來說，敲全壘打是遲早的事情，「他未來在打擊方面一定可以打出自己的一片天，而且在守備上今年進步滿多的，從去年球季結束到春訓在守備這塊付出很多努力，今天確實也表現出來了。」

劉基鴻去年守備不穩定，守備率僅8成48，不過今年得到總教練的稱讚。對此劉基鴻表示，因為去年季末手受傷，沒辦法進行太多打擊練習，因此把重點放在特守上面，用練習量來壓下守備時的緊張。

本季第3場出賽終於敲出今年首安，劉基鴻並不會覺得晚，「還好耶，前幾場也有幾顆球打得不錯，有按照自己的設定去打，安打出來只是結果而已。」（編輯：李亨山）1110409

影片來源：CPBL 中華職棒

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中華職棒味全龍隊9日作客新莊球場迎戰富邦悍將隊，龍隊劉基鴻2局上半轟出陽春砲，助隊先馳得點，外野球迷也跟著樂翻天。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日