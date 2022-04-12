企聯女壘16日開打 福添福嘉南鷹喊話3連霸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年第7屆企業女子壘球聯賽將於16日開打，本屆企業女壘聯賽喊出「超越Never Stop」口號，衛冕軍福添福嘉南鷹隊12日在開賽記者會上喊話：「目標3連霸」。中央社記者謝靜雯攝 111年4月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北12日電）企業女子壘球聯賽將於16日開打，首戰由去年冠軍戰組合福添福嘉南鷹對戰新世紀黃蜂，喊出口號「超越Never Stop」，衛冕軍福添福嘉南鷹隊在今天開賽記者會上喊話：「目標3連霸。」

2022年第7屆企業女子壘球聯賽將於16日在台北青年公園棒球場開打，今年總計有福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒勇士、台北台產熊讚及兆基穿山甲等5個企業隊伍參加。

本屆企業女壘聯賽喊出「超越Never Stop」口號，希望藉此勉勵所有選手都能超越過往，努力突破，期盼能在亞運爭金奪銀，同時期許企業女壘聯賽能更加蓬勃，吸引更多的企業投入，吸引更多的球迷觀看，朝職業化方向邁進。

今年企業女壘聯賽將進行8個單循環賽事，每隊打32場比賽、總比賽場次80場，賽事安排分布北中南各球場，從開幕戰的台北市青年公園棒球場，到南台灣的高雄市鳳新壘球場，將有6個縣市、7座球場看得到女壘聯賽的精彩比賽，全年度賽事也將透過電視及網路現場轉播。

今天開賽記者會上，去年衛冕軍福添福嘉南鷹隊總教練張寧恩表示，今年是第一年接下球隊總教練，也有補強一些年輕的戰力，「希望大家一起努力、一起加油，目標3連霸。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

去年在總冠軍賽吞敗的新世紀黃蜂總教練傅炳清表示，前兩年都沒能在總冠軍賽最後一戰好好把握，今年陣容沒有太大的變化，還有蘇奕璇歸隊，團隊技術層面也有提升，希望球員們好好發揮、目標總冠軍。

兆基穿山甲隊以台灣體育運動大學球員為主力，加入剛在高中聯賽拿下冠軍的東山高中新血，今年由兆基企業冠名贊助，總教練楊賢銘表示，「相信我們的成績會比以往更好，我們可以突破、超越。」（編輯：張雅淨）1110412