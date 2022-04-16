企聯女壘開打蘇奕璇開轟 新世紀黃蜂搶首勝

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2022年企業女子壘球聯賽16日開打，新世紀黃蜂隊蘇奕璇（圖）敲出2分砲，率隊以3比1擊敗福添福嘉南鷹隊，也拿下單場最有價值球員。（企聯女壘提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年4月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）2022年企業女子壘球聯賽今天開打，開幕戰為去年冠軍戰組合，新世紀黃蜂隊蘇奕璇敲出2分砲，率隊以3比1擊敗福添福嘉南鷹隊、搶下好彩頭，也拿下單場最有價值球員。

2022年企業女子壘球聯賽今天在台北市青年公園開打，新世紀黃蜂隊去年在總冠軍賽第7戰吞敗、連兩年與總冠軍擦身而過，今年開幕戰也是由新世紀黃蜂隊與福添福嘉南鷹隊交手。

福添福嘉南鷹隊今天派出去年U18世界盃國手柯夏愛先發，前3局沒有失分，4局因為隊友失誤、再被陳詩婷敲安先掉1分，蘇奕璇補上2分砲，接著再被敲安、投出保送，4局沒有投完就退場。

福添福嘉南鷹隊前5局沒有拿下分數，6局靠著保送、接連安打追回1分，追分不及、吞下敗仗；柯夏愛今天總計投4.1局被敲3支安打，投出2次四壞，失掉3分（2分責失分）、承擔敗投。

蘇奕璇首戰就建功，今天單場4打數敲出1支安打就是全壘打，貢獻2分打點，拿下單場最有價值球員（MVP）。

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今天開幕開幕儀式5隊齊聚，教育部體育署代理署長林騰蛟表示，感謝企業長期支持女壘發展，也感謝壘球協會、所有團隊支持幫助女壘推廣，「女壘是我國在亞運很重要的奪牌項目，目前女壘代表隊也積極備戰杭州亞運，企業女子壘球聯賽以戰養訓。」

企業女子壘球聯盟會長林昆漢表示，企業女子壘球聯賽邁入第7年賽事，期許每名選手在新球季有不一樣的表現，超越過去的自己。（編輯：吳協昌）1110416