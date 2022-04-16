董秉軒哥哥柏霖為味全開球 曾見證弟弟首轟

（中央社記者楊啟芳台北16日電）中職味全龍隊今天邀請球員董秉軒的歌手哥哥柏霖到場開球，董秉軒誇讚哥哥開球投很準，柏霖也透露其實弟弟很會唱歌。柏霖也提到，去年在現場見證弟弟敲生涯首轟非常驚豔。

柏霖是歌唱節目「聲林之王3」的冠軍，今天到場表演、開球，他的弟弟董秉軒則是味全外野手，不過目前還在二軍，今天特地到場擔任哥哥的開球捕手。柏霖接受媒體訪問時表示，小時候沒有打過棒球，但有跟爸爸一起丟過球，「弟弟比較有天賦，我覺得我還是唱歌就好了。」

不過董秉軒認為哥哥開球投得很準，在場邊練習也幾乎都投在好球帶，他也認為，可以在球場上聽到哥哥唱歌很特別，「之前都沒有這種機會。」柏霖也透露，其實弟弟唱歌很好聽，平常就會自彈自唱，有機會想要跟弟弟一起合唱。

董秉軒去年敲出3支全壘打，剛好家人都有到場看球，其中哥哥柏霖就見證了2支，尤其董秉軒在新莊棒球場敲生涯首轟時，柏霖回憶，「那時候我因為比較晚到，結果一踏進球場、坐到位置上時，他就敲全壘打了，他去年球季表現非常精采。」

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柏霖認為，一路看董秉軒從國小3年級堅持打棒球到現在，感到非常欣慰，「之前有一陣子我住在國外，有時候快堅持不下去的時候就會想到，我弟弟在棒球路上這麼堅持，我有什麼好不堅持的，所以我覺得他的成長也是很正面的影響，他是具有影響力的人。」

本季董秉軒開季從二軍出發，不過他認為，從自辦熱身賽開始手感就還不錯，不過那時因為想要拚一軍壓力比較大，之後名單出來沒有自己的名字，「就想說把該做的做好，不要急，隨時做好準備。」他也指出，之前守備方面還有一些要加強的地方，所以這陣子除了維持打擊，也會去找教練特守。（編輯：陳政偉）1110416