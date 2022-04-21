德羅森谷底反彈飆41分 率公牛擊敗公鹿扳平系列賽

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（中央社記者龍柏安台北21日電）NBA公牛前鋒德羅森揮別上一戰低迷手感，今天攻下季後賽生涯新高的41分，包括在最後18.2秒的關鍵上籃，率隊114比110擊敗衛冕軍公鹿，系列賽以1比1扯平。

NBA美國職籃今天進行東部季後賽首輪，芝加哥公牛差點浪費第4節的16分領先優勢，被主場出賽的密爾瓦基公鹿在最後1分鐘內追到只差3分，所幸公牛靠著德羅森（DeMar DeRozan）的上籃成功止血並穩住勝基，有驚無險帶走勝利。

德羅森在系列賽首役手感低迷，全場25次出手僅中6、拿下18分，不過除他以外，包括主力後衛拉文（Zach LaVine）和中鋒佛契維奇（Nikola Vucevic）都跟著當機，3人總計出手71次，但命中率僅29.6%。

當時賽後德羅森就曾表示，即使他的每一次出手感覺都很好，卻沒辦法進球，不過他也強調：「我跟你保證，我、拉文和佛契維奇絕對不會再失手這麼多投籃。」

德羅森說到做到，今天他出手31次投進16球，包括在第4節最後18.2秒，佛契維奇將進攻籃板撥到三分線外的他手上，他切入後在和對方王牌「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在空中身體對抗後，拉桿放進關鍵兩分。

安特托昆博今天繳出最高的33分，另有18籃板與9助攻的準大三元表現，不過他全場累計18罰中11，成了致命傷，加上第4節最後沒有掌握住關鍵防守籃板，還讓德羅森切入上籃得手，未能演出主場球迷引頸期待的逆轉秀。（編輯：陳政偉）1110421