恩比德延長賽飆進致勝三分 76人反噬暴龍

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（中央社記者龍柏安台北21日電）NBA美國職籃費城76人明星中鋒恩比德，今天攻下最高的33分，包括在延長賽最後0.8秒飆進超前三分球，助球隊104比101險勝多倫多暴龍，系列賽以3比0聽牌。

恩比德（Joel Embiid）今天繳出33分、13籃板的「雙十」成績單，包括投進決定勝負的關鍵三分球，根據ESPN統計，這是他生涯首次在比賽最後一秒內投進超前或致勝球，過去他共出手14次全部落空。

76人今天開局暖機速度慢半拍，首節就陷入10分落後，加上恩比德上半場累計5投中2，僅拿下5分、4籃板，更讓他們一路挨打，76人全場最多落後17分，在正規賽期間他們更是從未取得領先。

直到延長賽最後3分27秒，76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）投籃命中，球隊全場才首度以99比97取得超前。

談到恩比德最後的關鍵超前三分球，馬克西言簡意賅地表示，恩比德就是MVP，而隊友哈登（James Harden）也附和說：「聯盟裡的MVP就在這裡。」

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雖然暴龍仍有0.8秒最後一擊機會，不過阿努諾比（OG Anunoby）在弧頂三分線外3步接球時受到對手干擾，讓他未能在比賽時間結束前完成出手，也讓76人驚濤駭浪中完成逆轉勝。

馬克西與哈登今天雙雙攻下19分，此外哈登另外還送出10次助攻，暴龍方面則以阿努諾比的26分最高，射手崔蘭特（Gary Trent Jr.）三分球9投4中拿下次高的24分，替補的阿休瓦（Precious Achiuwa）也有20分、6籃板。（編輯：陳政偉）1110421