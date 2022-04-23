張育成染疫缺陣 守護者作客紐約不敵洋基

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美國職棒大聯盟克里夫蘭守護者22日作客紐約，只靠雷耶斯（圖）陽春砲取分，終場1比4敗給洋基隊，3連勝止步。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年4月23日

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）旅美職棒好手張育成因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而未隨隊作客紐約，所屬克里夫蘭守護者今天以1比4敗給洋基隊，3連勝止步。

去年9月，張育成首度在洋基球場出賽，3連戰共11打數敲出5支安打，包括一發全壘打，進帳4分打點，為全隊表現最亮眼的打者之一，深獲時任代理總教練赫爾（DeMarlo Hale）肯定。

張育成本季春訓表現優異，連兩年開幕戰先發，但首個系列賽7打數沒有安打，吞下5次三振，之後未再上場。與此同時，米勒（Owen Miller）、克里門（Ernie Clement）、西門內斯（Andres Gimenez）等陣中內野工具人打擊表現出色，擠壓張育成上場空間。

守護者15日將張育成列入10天傷兵名單，當時未說明原因。總教練法蘭科納（Terry Francona）本週證實張育成確診COVID-19，歸期未定。

張育成21日在臉書（Facebook）專頁分享染疫過程提到，15日確診當天症狀為發燒、咳嗽、冒冷汗，休息一天後病情好轉，期間妻子李家綾與兒子都受感染。張育成20日已「活蹦亂跳」，慢慢開始體能訓練，希望儘快取得新型冠狀病毒檢測陰性報告，回到球場。

守護者主場3連勝橫掃芝加哥白襪隊後飛到紐約，與洋基展開3連戰，今晚首戰遭洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）雙響砲、灌進3分打點狙擊，一路落後吞敗。

守護者全場敲出9支安打，比洋基多2支，但只靠強棒雷耶斯（Franmil Reyes）4局上的陽春砲取分。

扛第4棒重任的雷耶斯開季打擊表現低迷，近期有甦醒跡象，連兩場比賽開轟。法蘭科納賽後說，這對雷耶斯與球隊來說都是好兆頭。

今天過63歲生日的法蘭科納表示：「當他發揮長打實力時，球隊肯定會得到回報。那（連兩戰開轟）應該能讓他放鬆一點，找回一些自信。當他危險的時候，我們也會脫胎換骨。」

除張育成外，米勒及投手關崔爾（Cal Quantrill）、卡斯楚（Anthony Castro）本週也被守護者列入COVID-19傷病名單。守護者為此打算讓新秀左投麥卡蒂（Kirk McCarty）支援，取代原定明天對洋基先發的關崔爾。

但法蘭科納說，關崔爾已解除隔離且飛抵紐約，如果一切順利，球隊希望他明天照原定計畫先發主投。法蘭科納賽後未提及張育成最新情況。（編輯：陳惠珍）1110423