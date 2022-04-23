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中職27日開常務理事會 審核台鋼雄鷹成為第6隊

2022/4/23 17:42
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（中央社記者楊啟芳新北23日電）台鋼雄鷹隊將成為中職第6隊，中職將在27日召開常務理事會審核，中職會長蔡其昌表示，目前初步審查是沒有太大問題，都按照既定規劃來進行，之後台鋼也會跟高雄市政府簽約。

台鋼於3月2日與聯盟簽下加盟意向書，4月1日提交經營企劃書，也公布領隊由中職前宣推部主任劉東洋擔任。接下來台鋼只要通過常務理事會的審核，就能正式成為第6隊、展開球隊運作，預計7月份參加中職年度新人選拔會，明年投入二軍比賽，2024年正式加入一軍賽事。

中職會長蔡其昌今天參與富邦悍將賽前開球儀式，他接受媒體訪問時表示，中職將在27日召開常務理事會，針對第6隊做審查程序，「初步審查是沒有太大問題，希望如期通過第6隊加盟，程序上會再辦一個大型加盟記者會或儀式，接著就是季中選秀，流程都按照既定規劃來進行。」

蔡其昌也提到，台鋼雄鷹隊通過審查之後，高雄市政府也會同步跟台鋼進行相關簽約，高雄市澄清湖球場要委託台鋼雄鷹隊來經營，「核准之後他們就會快速進行契約簽訂，希望一切都按照我們進度在進行。」（編輯：張芷瑄）1110423

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