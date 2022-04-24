WSBL台元賞國泰本季第2敗 季後賽5/3登場

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第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）例行賽進入尾聲，台元紡織新秀林蝶（持球者）24日繳出20分、12籃板，率隊以75比58擊敗國泰人壽，國泰苦吞本季第2敗。（中華民國籃球協會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）女子超級籃球聯賽（WSBL）台元紡織新秀林蝶今天繳出20分、12籃板，率隊以75比58擊敗國泰人壽，逼國泰苦吞本季第2敗，季後賽5月3日將登場，兩隊再度上演爭冠戲碼。

第17屆女子超級籃球聯賽（WSBL）例行賽進入尾聲，今天在板橋體育館舉行2場賽事，稍早台電靠著劉希曄火力全開，單場攻下23分，幫助台電以66比54扳倒中華電信，睽違9屆、例行賽再度以第3名作收。

國泰出戰台元，上演冠軍賽前哨戰，首節台元「超級新人」林蝶單節進帳10分，反觀國泰外線找不到準星，6投全數落空，台元首節以23比14領先。

台元次節輪到彭曉彤挺身而出，單節攻下12分，台元一度以雙位數領先，衛冕軍國泰在林育庭帶領下展開追分，將比分拉近至34比42。

台元第3節維持雙位數領先優勢，決勝節更在林蝶、羅培甄聯手下，守住勝利，以17分差獲勝。

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台元今年曾在1月26日打破國泰不敗之身，讓國泰苦吞近4年來首敗，兩隊今天交手，台元再度勝出，國泰吞下本季第2敗，林蝶此役繳出20分、12籃板，也是台元能擊敗國泰的關鍵人物。

第17屆WSBL例行賽告一段落後，季後賽即將在5月3日、5月5日及5月6日（如有需要）在板橋體育館展開，採3戰2勝制，季軍賽由中華電信對上台灣電力，冠軍賽則是台元紡織挑戰國泰人壽。（編輯：管中維）1110424