中華跆拳選手備戰奧運 台中伴手禮業者加油打氣

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中華跆拳道代表隊25日於桃園國際機場集合出發，展開為期2個月的國際賽事及移地訓練，更備戰2024巴黎奧運，台中市多家伴手禮業者到場致贈禮品，為選手加油打氣。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月25日

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（中央社記者蘇木春台中25日電）中華跆拳道代表隊今天於桃園國際機場集合出發，展開為期2個月的國際賽事及移地訓練，更備戰2024巴黎奧運，台中市多家伴手禮業者到場致贈伴手禮，為選手打氣，盼踢出好成績。

台中市工策會總幹事黃于珊今天發布新聞稿表示，跆拳道為焦點賽事，選手們皆為奧運培訓熱門，實力堅強，其中林唯均、徐晧祐是台中中港高中校友，可見台中「酷運動、酷城市」深耕有成。

中華民國跆拳道協會劉聰達教練指出，選手團共5名奧運水準國手和教練等人同行，一路將自瑞典公開賽、奧地利公開賽、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運。國際賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運。

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中港高中跆拳道總教練楊家維，長期擔任青少年國家隊教練，他表示，子弟兵林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手。

工策會表示，此次業者贊助化粧品禮盒、台中伴手禮業者贊助鳳梨酥及太陽餅，工策會另加碼台中十大伴手禮選拔活動義賣所得，捐贈予選手作為訓練紅包，預祝選手能摘金奪冠。（編輯：卞金峰）1110425