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中信兄弟未進入球場 全隊快篩陰性

2022/4/27 16:49（4/27 18:06 更新）
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中華職棒味全龍隊因有6人快篩陽性，27日在天母棒球場原定與中信兄弟隊交手也宣布延期。兄弟球團表示，賽前並沒有進入球場，只留在停車場內，全隊快篩結果為陰性。圖為兄弟總教練林威助出示快篩結果。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月27日
中華職棒味全龍隊因有6人快篩陽性，27日在天母棒球場原定與中信兄弟隊交手也宣布延期。兄弟球團表示，賽前並沒有進入球場，只留在停車場內，全隊快篩結果為陰性。圖為兄弟總教練林威助出示快篩結果。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月27日
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（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職味全龍隊因為今天有6人快篩陽性，因此今天在天母棒球場舉行的中信兄弟對味全龍之戰延期，將安排PCR檢測；另外兄弟隊說今天並沒有進入球場，全隊快篩結果為陰性。

原本味全龍隊今天要在天母棒球場迎戰中信兄弟，不過味全隊職員今天賽前做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩有6人呈現陽性反應，聯盟依防疫應變計畫決定延後這場比賽，延期時間未定，並通知衛生單位有味全龍隊職員出現快篩陽性反應。

聯盟依防疫應變計畫決定延期本場賽事，延期時間未定，並通知衛生單位安排PCR檢測，PCR檢測結果出爐前將暫停所有賽事，另請所有球團進行快篩檢測。

今天的客隊中信兄弟隨後也發布訊息，兄弟球團從台北飯店出發後收到停賽通知，抵達天母球場後只留在停車場，未進入球場內，並進行全隊快篩，結果皆為陰性。另外兄弟隊也強調，除了之前就有禁止隊職員在外用餐，最近到疫情較嚴重的北部比賽，也有提醒大家非必要不外出。（編輯：吳協昌）1110427

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