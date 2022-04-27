盼給下一代更好環境 北市職業籃球工會成立

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（中央社記者龍柏安、林承鴻台北27日電）由籃壇「黃金世代」發起的台北市職業籃球工會今天正式宣告成立，理事長楊敬敏說，服務範圍不分男女、不分聯盟，盼透過工會替球員發聲，並幫下一代建立更完善制度。

籌備長達10個月的台北市職業籃球工會，今天正式宣告成立，除理事長楊敬敏出席，另包括「野獸」林志傑與曾文鼎都一起出席記者會，這也是繼中華職棒聯盟與女子足球工會之後，台灣第3個運動員工會。

談起發起工會的過程，楊敬敏表示，過去7年的旅外經驗，讓他感受到球員的價值與保障，如今台灣的籃球環境不斷地進步，仍有一些規範和制度並不是那麼完善。

楊敬敏透露，他希望透過工會讓大家聽見球員的聲音，並和資方有更暢通的溝通管道，並制訂更完善的制度和規範，目前PLG聯盟當中已有7成球員加入工會，至於台灣運彩xT1聯盟、SBL超級籃球聯賽與WSBL女子超級籃球聯賽，都是他們服務的範圍。

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同樣具有旅外資歷的林志傑，也是工會的理事，他指出，成立工會的目的，就是希望可以給球員保障，如今已是父親的他，也希望籃球的環境越來越好，才能讓更多家長放心讓孩子走上職業籃球這條路。

過去在球場外面對談薪總是單兵作戰的曾文鼎說，他打球這麼久，經歷過換合約、換聯盟，以往都是自己面對問題，「如果成立了工會，可以幫助年輕的球員，當他們遇到問題時，有我們的建議。」他並強調，為了台灣籃球未來，「下一代的事從我們開始。」（編輯：張芷瑄）1110427